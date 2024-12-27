Шампиньоны – универсальный продукт для любого случая. Из него можно приготовить пряную закуску и даже сытный обед для всей семьи. Для этого вам пригодится мясной фарш, также много натертого сыра.

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Идея приготовления сочных запеченных шампиньонов с фаршем и сыром для обеда опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Такое соединение точно понравится всем.

Ингредиенты:

средние шампиньоны – 6 шт.

мясной фарш – 100-150 г

укроп, петрушка

томатное пюре – 100 мл.

соль, перец

сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. Шампиньоны помыть и почистить при необходимости.

2. Достать ножки и мелко порезать, переложить в тарелку.

3. Добавить фарш, зелень и томатное пюре.

4. Посолить, поперчить по вкусу и перемешать до однородности.

5. Фаршировать шапочки шампиньонов, переложить в форму для запекания и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

6. После этого достать, посыпать натертым сыром и запекать еще 5 минут до золотистой корочки с включенным режимом конвекции.

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