Сочный домашний шашлык можно приготовить даже в духовке. Такой рецепт подойдет даже для случая, когда на улице плохая погода. Главное – сделать правильный соус для маринования свинины.

Идея приготовления сочного шашлыка в духовке опубликована на странице фудблогера bouquet of bruschettas в Instagram.

Ингредиенты:

свинина (ошеек) – 1,3 кг.

томатный сок – 200 мл.

соль – 1-1,5 ч.л.

черный перец – 0,5 ч.л.

копченая паприка – 1,5 ч.л.

кориандр молотый – 1 ч.л.

сушеный чеснок – 0,5-1 ч.л.

хмели-сунели – 0,5 ч.л.

прованские травы – 0,5 ч.л.

сушеная петрушка – 0,5 ч.л.

гвоздика – 2 бутона

Ингредиенты для сальсы:

красный лук – 1 шт.

помидор – 1 крупный

петрушка/кинза – горсть

чеснок – 1 зубчик

винный/яблочный уксус – 1-1,5 ст.л.

сахар – 0,5 ч.л.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

копченая паприка – щепотка

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать кусками примерно по 40–50 г.

2. К мясу добавить томатный сок.

3. Сверху насыпать все специи, соль и перец.

4. Хорошо перемешать руками, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом.

5. Мариновать минимум 3-4 часа, лучше ночь в холодильнике.

6. Выложить кусочки на пергамент в один слой, не вплотную.

7. Готовить при температуре 180-190°C примерно 30-35 минут.

8. За 5-10 минут до готовности достать и смазать мясо маринадом со специями.

9. Вернуть в духовку.

10. Дать мясу отдохнуть 3-5 минут.

11. Для сальсы мелко нарезать лук, помидор, петрушку, добавить чеснок, уксус и специи, дать настояться 10-15 минут.

12. Подавать сразу с горячим мясом: смешать или выложить сверху, чтобы сальса прогрелась и отдала свой аромат.

