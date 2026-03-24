Сочный домашний шашлык в духовке: рецепт для любой погоды
Сочный домашний шашлык можно приготовить даже в духовке. Такой рецепт подойдет даже для случая, когда на улице плохая погода. Главное – сделать правильный соус для маринования свинины.
Идея приготовления сочного шашлыка в духовке опубликована на странице фудблогера bouquet of bruschettas в Instagram.
Ингредиенты:
- свинина (ошеек) – 1,3 кг.
- томатный сок – 200 мл.
- соль – 1-1,5 ч.л.
- черный перец – 0,5 ч.л.
- копченая паприка – 1,5 ч.л.
- кориандр молотый – 1 ч.л.
- сушеный чеснок – 0,5-1 ч.л.
- хмели-сунели – 0,5 ч.л.
- прованские травы – 0,5 ч.л.
- сушеная петрушка – 0,5 ч.л.
- гвоздика – 2 бутона
Ингредиенты для сальсы:
- красный лук – 1 шт.
- помидор – 1 крупный
- петрушка/кинза – горсть
- чеснок – 1 зубчик
- винный/яблочный уксус – 1-1,5 ст.л.
- сахар – 0,5 ч.л.
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- копченая паприка – щепотка
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать кусками примерно по 40–50 г.
2. К мясу добавить томатный сок.
3. Сверху насыпать все специи, соль и перец.
4. Хорошо перемешать руками, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом.
5. Мариновать минимум 3-4 часа, лучше ночь в холодильнике.
6. Выложить кусочки на пергамент в один слой, не вплотную.
7. Готовить при температуре 180-190°C примерно 30-35 минут.
8. За 5-10 минут до готовности достать и смазать мясо маринадом со специями.
9. Вернуть в духовку.
10. Дать мясу отдохнуть 3-5 минут.
11. Для сальсы мелко нарезать лук, помидор, петрушку, добавить чеснок, уксус и специи, дать настояться 10-15 минут.
12. Подавать сразу с горячим мясом: смешать или выложить сверху, чтобы сальса прогрелась и отдала свой аромат.
