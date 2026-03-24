Сочный домашний шашлык в духовке: рецепт для любой погоды

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
720
Сочный домашний шашлык в духовке: рецепт для любой погоды

Сочный домашний шашлык можно приготовить даже в духовке. Такой рецепт подойдет даже для случая, когда на улице плохая погода. Главное – сделать правильный соус для маринования свинины.

Идея приготовления сочного шашлыка в духовке опубликована на странице фудблогера bouquet of bruschettas в Instagram.

Ингредиенты:

  • свинина (ошеек) – 1,3 кг.
  • томатный сок – 200 мл.
  • соль – 1-1,5 ч.л.
  • черный перец – 0,5 ч.л.
  • копченая паприка – 1,5 ч.л.
  • кориандр молотый – 1 ч.л.
  • сушеный чеснок – 0,5-1 ч.л.
  • хмели-сунели – 0,5 ч.л.
  • прованские травы – 0,5 ч.л.
  • сушеная петрушка – 0,5 ч.л.
  • гвоздика – 2 бутона

Ингредиенты для сальсы:

  • красный лук – 1 шт.
  • помидор – 1 крупный
  • петрушка/кинза – горсть
  • чеснок – 1 зубчик
  • винный/яблочный уксус – 1-1,5 ст.л.
  • сахар – 0,5 ч.л.
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • копченая паприка – щепотка

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать кусками примерно по 40–50 г.

2. К мясу добавить томатный сок.

3. Сверху насыпать все специи, соль и перец.

4. Хорошо перемешать руками, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом.

5. Мариновать минимум 3-4 часа, лучше ночь в холодильнике.

6. Выложить кусочки на пергамент в один слой, не вплотную.

7. Готовить при температуре 180-190°C примерно 30-35 минут.

8. За 5-10 минут до готовности достать и смазать мясо маринадом со специями.

9. Вернуть в духовку.

10. Дать мясу отдохнуть 3-5 минут.

11. Для сальсы мелко нарезать лук, помидор, петрушку, добавить чеснок, уксус и специи, дать настояться 10-15 минут.

12. Подавать сразу с горячим мясом: смешать или выложить сверху, чтобы сальса прогрелась и отдала свой аромат.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты