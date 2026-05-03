Сочный домашний шашлык в маринаде с пивом: просто тает во рту

Екатерина Ягович
Сочный шашлык можно приготовить даже без мангала. Для этого достаточно правильно замариновать мясо и запечь его в духовке. Один из самых удачных вариантов – маринад на основе пива, который делает блюдо мягким и ароматным. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов и подходит для домашней кухни. В результате мясо получается нежным и очень вкусным.

Идея приготовления сочного домашнего шашлыка в пиве опубликована на странице фудблогера anny.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • свинина (ошеек) или куриное филе – 1 кг.
  • пиво – 300 мл.
  • масло – 3 ст.л.
  • чеснок – 2 зубчика
  • лук – 1 крупный
  • соевый соус – 50 мл.
  • соль – 1 ч.л.
  • копченая паприка – 1 ч.л.
  • сухая аджика – 1 ч.л.
  • карри – по вкусу
  • мед – 1 ст.л.
  • соус терияки – для смазывания

Способ приготовления:

1. Нарежьте мясо средними кусками и переложите в глубокую миску.

2. Добавьте измельченный чеснок и нарезанный кольцами или полукольцами лук.

3. Влейте пиво, соевый соус и растительное масло.

4. Добавьте соль и специи, хорошо перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл мясо.

5. Оставьте мариноваться минимум на 3 часа, а лучше на ночь в холодильнике.

6. Подготовьте деревянные шпажки – замочите их в воде примерно на час, чтобы они не подгорели во время запекания.

7. Нанижите кусочки мяса на шпажки.

8. По желанию выложите их на решетку или форму для запекания. Если готовите вместе с гарниром, предварительно отварите картофель несколько минут и выложите его на дно формы.

9. Разогрейте духовку до 220 градусов и запекайте шашлык около 25-30 минут, один раз перевернув.

10. В конце смажьте мясо смесью меда и соуса терияки и верните в духовку еще на 5-7 минут, чтобы образовалась аппетитная глазурь.

