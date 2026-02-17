Сочный гуляш из говядины на ужин: можно подать с любым гарниром
Гуляш – отличное дополнение к гарниру на ужин. Используйте сочную говядину и сочетайте ее со свежими овощами. С таким мясом очень вкусно подать картофельное пюре, рис или другую любимую кашу.
Идея приготовления сочного мясного гуляша к гарниру на ужин опубликована на странице фудблогера irina.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты:
- говядина – 1 кг.
- масло – для жарки
- лук – 2 шт.
- морковь – 1-2 шт.
- соль – по вкусу
- специи к мясу – по вкусу
- томатная паста – 2-3 ст.л.
- копченая паприка – 1 с.л.
- бульон или вода – чтобы покрыло мясо
- сливочное масло – 40 г
- мука – 2 ст.л.
- вода + немного жидкости из гуляша – для соуса
Способ приготовления:
1. Говядину нарезать кусками, обжарить на растительном масле на сильном огне, пока полностью не испарится сок и мясо не подрумянится.
2. Добавить нарезанный лук и морковь, обжарить до мягкости.
3. Посолить, всыпать специи к мясу, добавить томатную пасту и копченую паприку. Обжарить, чтобы раскрылся аромат.
4. Влить бульон или воду (чтобы покрывало мясо), накрыть крышкой и тушить на малом огне примерно 2 часа.
5. Для загущения соуса: на сливочном масле обжарить муку до кремового цвета, влить немного воды и несколько ложек жидкости из гуляша, хорошо размешать без комочков.
6. Добавить соус к говядине, перемешать и тушить еще 30 минут.
7. Подавать гуляш с рисом или тем, что больше всего любите, сверху щедро посыпать пармезаном.
