Гуляш – отличное дополнение к гарниру на ужин. Используйте сочную говядину и сочетайте ее со свежими овощами. С таким мясом очень вкусно подать картофельное пюре, рис или другую любимую кашу.

Идея приготовления сочного мясного гуляша к гарниру на ужин опубликована на странице фудблогера irina.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

говядина – 1 кг.

масло – для жарки

лук – 2 шт.

морковь – 1-2 шт.

соль – по вкусу

специи к мясу – по вкусу

томатная паста – 2-3 ст.л.

копченая паприка – 1 с.л.

бульон или вода – чтобы покрыло мясо

сливочное масло – 40 г

мука – 2 ст.л.

вода + немного жидкости из гуляша – для соуса

Способ приготовления:

1. Говядину нарезать кусками, обжарить на растительном масле на сильном огне, пока полностью не испарится сок и мясо не подрумянится.

2. Добавить нарезанный лук и морковь, обжарить до мягкости.

3. Посолить, всыпать специи к мясу, добавить томатную пасту и копченую паприку. Обжарить, чтобы раскрылся аромат.

4. Влить бульон или воду (чтобы покрывало мясо), накрыть крышкой и тушить на малом огне примерно 2 часа.

5. Для загущения соуса: на сливочном масле обжарить муку до кремового цвета, влить немного воды и несколько ложек жидкости из гуляша, хорошо размешать без комочков.

6. Добавить соус к говядине, перемешать и тушить еще 30 минут.

7. Подавать гуляш с рисом или тем, что больше всего любите, сверху щедро посыпать пармезаном.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: