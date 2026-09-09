Сочный картофель со сливками и курицей: как приготовить
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Картофель с курицей может стать полноценным домашним ужином, не требующим сложного приготовления. В этом рецепте мясо сначала обжаривают до румяной корочки, а затем тушат вместе с овощами и картофелем. В конце добавляют плавленый сыр, благодаря которому блюдо приобретает нежную сливочную консистенцию. Готовится всё в одной посуде, поэтому рецепт хорошо подходит для обычного семейного обеда или ужина.
Идея приготовления нежного сливочного картофеля с курицей опубликована на странице kelman marina в Instagram.
Ингредиенты:
- филе куриного бедра – по вкусу
- картофель – по вкусу
- морковь – по вкусу
- лук – по желанию
- плавленый сыр – 3 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- приправа к картофелю – по вкусу
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- копченая паприка – по вкусу
- свежая зелень – для подачи
Способ приготовления:
1. Куриное филе бедра нарежьте на удобные кусочки и обжарьте до появления румяной корочки.
2. Затем добавьте нарезанную морковь и лук, если используете его.
3. Перемешайте и потушите овощи вместе с курицей, чтобы они стали мягче.
4. После этого приправьте всё солью, чёрным перцем, приправой для картофеля и копчёной паприкой.
5. Нарежьте картофель кусочками и добавьте к курице с овощами. Залейте все водой и оставьте тушиться примерно на 40 минут.
6. Когда картофель станет мягким, добавьте три плавленых сырка и измельченный зубчик чеснока. Тщательно перемешайте, чтобы сыр равномерно распределился в горячем блюде. Продолжайте готовить еще около 10 минут.
7. Готовый картофель со сливками и курицей подавайте горячим. Перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью.
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