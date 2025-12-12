Из куриного филе можно приготовить очень вкусный рулет на праздники. Для того, чтобы мясо было сочным, стоит добавить бекон. Также очень вкусно будет положить внутрь грибную начинку.

Идея приготовления сытного мясного рулета с беконом опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 больших/3 маленьких

копченый бекон – 12 слайсов

шампиньоны – 200 г

лук – 1 средний

чеснок – 2 зубчика

крем-сыр – 1 большая ложка с горкой

соус – 3 ст.л. для смазывания

сыр твердый – 100 г

зеленый лук, укроп, петрушка – небольшой пучок

Способ приготовления:

1. Куриное филе надрезать и развернуть "книжечкой".

2. Накрыть пленкой и слегка отбить.

3. Шампиньоны мелко нарезать.

4. Обжарить с луком до мягкости и охладить.

5. Добавить крем-сыр, измельчить чеснок, соль и перец – получается нежная начинка.

6. Слайсы бекона выложить внахлест. Сверху – курица.

7. Филе смазать соусом.

8. Добавить грибную смесь, твердый сыр и измельченную зелень.

9. Осторожно свернуть рулет. Завернуть в два слоя фольги.

10. Выпекать 45 минут при температуре 180 градусов.

11. За 10 минут до готовности развернуть фольгу, полить рулет соками и возвращаю в духовку, чтобы образовалась румяная корочка.

12. Подать с ложечкой соуса.

