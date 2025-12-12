Сочный куриный рулет в беконе на праздники: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
27
Сочный куриный рулет в беконе на праздники: как приготовить

Из куриного филе можно приготовить очень вкусный рулет на праздники. Для того, чтобы мясо было сочным, стоит добавить бекон. Также очень вкусно будет положить внутрь грибную начинку.

Идея приготовления сытного мясного рулета с беконом опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Сочный куриный рулет в беконе на праздники: как приготовить

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 больших/3 маленьких
  • копченый бекон – 12 слайсов
  • шампиньоны – 200 г
  • лук – 1 средний
  • чеснок – 2 зубчика
  • крем-сыр – 1 большая ложка с горкой
  • соус – 3 ст.л. для смазывания
  • сыр твердый – 100 г
  • зеленый лук, укроп, петрушка – небольшой пучок

Способ приготовления:

Сочный куриный рулет в беконе на праздники: как приготовить

1. Куриное филе надрезать и развернуть "книжечкой".

2. Накрыть пленкой и слегка отбить.

Сочный куриный рулет в беконе на праздники: как приготовить

3. Шампиньоны мелко нарезать.

4. Обжарить с луком до мягкости и охладить.

Сочный куриный рулет в беконе на праздники: как приготовить

5. Добавить крем-сыр, измельчить чеснок, соль и перец – получается нежная начинка.

6. Слайсы бекона выложить внахлест. Сверху – курица.

7. Филе смазать соусом.

Сочный куриный рулет в беконе на праздники: как приготовить

8. Добавить грибную смесь, твердый сыр и измельченную зелень.

9. Осторожно свернуть рулет. Завернуть в два слоя фольги.

10. Выпекать 45 минут при температуре 180 градусов.

Сочный куриный рулет в беконе на праздники: как приготовить

11. За 10 минут до готовности развернуть фольгу, полить рулет соками и возвращаю в духовку, чтобы образовалась румяная корочка.

12. Подать с ложечкой соуса.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты