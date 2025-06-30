Из куриного филе можно приготовить не только отбивные, но и очень сочный куриный рулет в духовке. Мясо точно не будет сухим, если добавить один простой овощ в начинку. Такая закуска станет отличным дополнением к праздничному столу.

Идея приготовления куриного рулета в духовке опубликована на странице hot spicyua в Instagram. Именно карамелизированный лук, а также много натертого сыра сделают рулет очень нежным и сочным.

Ингредиенты:

филе куриного бедра – 4 шт.

сыр камамбер – 50 г

пармезан – 2 ст. л.

фиолетовый лук – 1 шт.

соль

тимьян – по желанию

Способ приготовления:

1. Лук нарезать полукольцами.

2. Обжарить на 1 ст. л. растительного масла, немного подсолить.

3. Добавить 1 ст. л. сахара и 1 ст. л. бальзамического уксуса.

4. Готовить еще 4-5 минут до мягкости.

5. Филе слегка отбить, смазать солью.

6. Выложить филе внахлест квадратом. Посыпать тимьяном.

7. Выложить карамелизированный лук, натертый камамбер и пармезан.

8. Плотно свернуть рулетом, положить в морозилку на 40 минут – так удобнее завязывать ниткой.

9. Обмотать нитью, обжарить со всех сторон на среднем огне.

10. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и тушить еще 20 минут (при необходимости добавить немного воды).

11. Дать рулету "отдохнуть", снять нити, нарезать.

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