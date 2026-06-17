Сочный куриный шашлык: делимся рецептом приготовления на сковороде
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Лето ассоциируется с ароматным шашлыком, но приготовить его можно даже без мангала. Для этого понадобятся обычная сковорода, несколько простых ингредиентов и немного времени на маринование мяса. Куриный шашлык в кисло-сладком соусе получается нежным, сочным и очень аппетитным. Такое блюдо прекрасно подойдет для обеда, ужина или семейного застолья.
Идея приготовления сочных куриных шашлычков на сковороде опубликована на странице фудблогера yulia smachno tyt в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- сладкий перец – 2 шт.
- кисло-сладкий соус – 100 г
- соль – 0,5 ч.л.
- растительное масло – для жарки
- деревянные шпажки – 7 шт.
Способ приготовления:
1. Куриное филе промойте и нарежьте одинаковыми кубиками среднего размера.
2. Переложите мясо в глубокую миску, добавьте кисло-сладкий соус и соль. Хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом.
3. Оставьте курицу мариноваться не менее чем на 30 минут.
4. Сладкий перец очистите от семян и нарежьте крупными кубиками.
5. Поочередно нанизывайте на деревянные шпажки кусочки куриного филе и перца.
6. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и выложите подготовленные шашлычки.
7. Обжаривайте со всех сторон до появления румяной корочки.
8. После этого накройте сковороду крышкой и готовьте ещё примерно 5 минут, чтобы мясо полностью дошло до готовности.
9. Подавайте шашлычки горячими с овощами, зеленью или любимым гарниром.
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