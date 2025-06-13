Вкусный и сочный шашлык можно приготовить даже в духовке. Такое блюдо будет отличным вариантом ужина. Нужно добавить только любой гарнир и салат.

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Идея приготовления сочного куриного шашлыка в духовке на ужин опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya saenko) в Instagram. Мясо точно не будет сухим.

Ингредиенты:

филе бедра – 0,5 кг.

чеснок сухой – 1 ч.л.

сухой лук – 1 ч.л.

немного паприки

соль, перец

растительное масло

Ингредиенты:

майонез – 1 ст.л.

соус сладкий чили – 1 ст.л.

соевый соус – 1 ч.л.

острый соус или хлопья чили – по желанию

Способ приготовления:

1. Куриное бедро без кожи и кости нарезать на кубики.

2. Замариновать в специях и полить маслом.

3. Шпажки должны быть подготовленые.

4. Их нужно замочить в воде на 30 минут.

5. Нанизать мясо на шпажки и запекать при температуре 190-200 градусов примерно 20-25 минут.

6. Мясо должно зарумяниться.

7. Проверить, чтобы не было сырое, потому что если вы резали более крупными кусками или очень близко нанизывали, может понадобиться больше времени.

8. Для соуса просто все смешать. Добавить немного петрушки.

9. Смазать шашлыки соусом.

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