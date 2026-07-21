Сочный мясной гуляш с чесноком и зеленью: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
708
Сочный мясной гуляш с чесноком и зеленью: как приготовить
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Сочный мясной гуляш – одно из тех блюд, которые всегда уместны на семейном обеде. Сочетание нежной телятины, овощей, чеснока и ароматных специй делает его сытным и очень насыщенным на вкус. Особенно хорошо гуляш вкусен в прохладные дни, но и в любое время года он остается беспроигрышным вариантом для домашнего меню. Главное – дать мясу достаточно времени, чтобы оно стало мягким и буквально таяло во рту.

Идея приготовления сочного мясного гуляша опубликована на странице mil alexx в Instagram.

Сочный мясной гуляш с чесноком и зеленью: как приготовить

Ингредиенты:

  • телятина – 800 г
  • картофель – 4 шт. (примерно 600 г)
  • лук репчатый – 2 шт. (250 г)
  • морковь – 250 г
  • чеснок – 4-5 зубчиков
  • томатная паста – 150 г
  • сладкий перец – 2 шт.
  • вода или говяжий бульон – 120 мл.
  • растительное масло – 25 г
  • зелень (петрушка, укроп) – 20 г
  • молотая паприка – по вкусу
  • тмин – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • чёрный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Сочный мясной гуляш с чесноком и зеленью: как приготовить

1. Нарежьте лук и чеснок мелкими кусочками. В глубокой кастрюле или толстостенном сотейнике разогрейте масло и обжаривайте овощи примерно 5 минут до мягкости.

2. Телятину нарежьте небольшими кубиками одинакового размера. Добавьте мясо к луку и чесноку, всыпьте паприку и тмин. Перемешайте и обжаривайте 7–8 минут, пока кусочки не изменят цвет.

Сочный мясной гуляш с чесноком и зеленью: как приготовить

3. Сладкий перец нарежьте соломкой, добавьте к мясу вместе с томатной пастой. Хорошо перемешайте и готовьте еще около 7 минут, чтобы ингредиенты обменялись ароматами.

Сочный мясной гуляш с чесноком и зеленью: как приготовить

4. Очистите картофель и морковь, нарежьте средними кусочками и переложите в кастрюлю. Посолите, поперчите и влейте теплый бульон или воду.

Сочный мясной гуляш с чесноком и зеленью: как приготовить

5. Накройте кастрюлю крышкой и тушите гуляш на слабом огне не менее одного часа. За это время телятина станет очень нежной, а овощи пропитаются соками и специями.

Сочный мясной гуляш с чесноком и зеленью: как приготовить

6. В конце приготовления добавьте измельченную свежую зелень, перемешайте и оставьте блюдо под крышкой еще на несколько минут.

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