Сочный мясной гуляш с чесноком и зеленью: как приготовить
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Сочный мясной гуляш – одно из тех блюд, которые всегда уместны на семейном обеде. Сочетание нежной телятины, овощей, чеснока и ароматных специй делает его сытным и очень насыщенным на вкус. Особенно хорошо гуляш вкусен в прохладные дни, но и в любое время года он остается беспроигрышным вариантом для домашнего меню. Главное – дать мясу достаточно времени, чтобы оно стало мягким и буквально таяло во рту.
Идея приготовления сочного мясного гуляша опубликована на странице mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- телятина – 800 г
- картофель – 4 шт. (примерно 600 г)
- лук репчатый – 2 шт. (250 г)
- морковь – 250 г
- чеснок – 4-5 зубчиков
- томатная паста – 150 г
- сладкий перец – 2 шт.
- вода или говяжий бульон – 120 мл.
- растительное масло – 25 г
- зелень (петрушка, укроп) – 20 г
- молотая паприка – по вкусу
- тмин – по вкусу
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте лук и чеснок мелкими кусочками. В глубокой кастрюле или толстостенном сотейнике разогрейте масло и обжаривайте овощи примерно 5 минут до мягкости.
2. Телятину нарежьте небольшими кубиками одинакового размера. Добавьте мясо к луку и чесноку, всыпьте паприку и тмин. Перемешайте и обжаривайте 7–8 минут, пока кусочки не изменят цвет.
3. Сладкий перец нарежьте соломкой, добавьте к мясу вместе с томатной пастой. Хорошо перемешайте и готовьте еще около 7 минут, чтобы ингредиенты обменялись ароматами.
4. Очистите картофель и морковь, нарежьте средними кусочками и переложите в кастрюлю. Посолите, поперчите и влейте теплый бульон или воду.
5. Накройте кастрюлю крышкой и тушите гуляш на слабом огне не менее одного часа. За это время телятина станет очень нежной, а овощи пропитаются соками и специями.
6. В конце приготовления добавьте измельченную свежую зелень, перемешайте и оставьте блюдо под крышкой еще на несколько минут.
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