Сочный мясной гуляш – одно из тех блюд, которые всегда уместны на семейном обеде. Сочетание нежной телятины, овощей, чеснока и ароматных специй делает его сытным и очень насыщенным на вкус. Особенно хорошо гуляш вкусен в прохладные дни, но и в любое время года он остается беспроигрышным вариантом для домашнего меню. Главное – дать мясу достаточно времени, чтобы оно стало мягким и буквально таяло во рту.

Идея приготовления сочного мясного гуляша опубликована на странице mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

телятина – 800 г

картофель – 4 шт. (примерно 600 г)

лук репчатый – 2 шт. (250 г)

морковь – 250 г

чеснок – 4-5 зубчиков

томатная паста – 150 г

сладкий перец – 2 шт.

вода или говяжий бульон – 120 мл.

растительное масло – 25 г

зелень (петрушка, укроп) – 20 г

молотая паприка – по вкусу

тмин – по вкусу

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте лук и чеснок мелкими кусочками. В глубокой кастрюле или толстостенном сотейнике разогрейте масло и обжаривайте овощи примерно 5 минут до мягкости.

2. Телятину нарежьте небольшими кубиками одинакового размера. Добавьте мясо к луку и чесноку, всыпьте паприку и тмин. Перемешайте и обжаривайте 7–8 минут, пока кусочки не изменят цвет.

3. Сладкий перец нарежьте соломкой, добавьте к мясу вместе с томатной пастой. Хорошо перемешайте и готовьте еще около 7 минут, чтобы ингредиенты обменялись ароматами.

4. Очистите картофель и морковь, нарежьте средними кусочками и переложите в кастрюлю. Посолите, поперчите и влейте теплый бульон или воду.

5. Накройте кастрюлю крышкой и тушите гуляш на слабом огне не менее одного часа. За это время телятина станет очень нежной, а овощи пропитаются соками и специями.

6. В конце приготовления добавьте измельченную свежую зелень, перемешайте и оставьте блюдо под крышкой еще на несколько минут.

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