Сочный мясной рулет с беконом и фаршем: как приготовить
Вместо того, чтобы просто готовить из фарша котлеты, сделайте сытный мясной рулет. Для основы понадобится обычный бекон, который прекрасно держит форму, а готовое блюдо с ним выглядит очень аппетитно.
Идея приготовления сочного мясного рулета из фарша в беконе опубликована на странице фудблогера halia shymkiv в Instagram.
Ингредиенты:
- бекон – 200 г
- куриный фарш – 400 г
- зернистая горчица – 2 ст.л.
- твердый сыр – 100–150 г
- шампиньоны – 200 г
- соль, специи, паприка, черный перец, травы – по желанию
- сливочное масло для обжаривания грибов
Способ приготовления:
1. Разогрейте духовку до 180–200°C.
2. Шампиньоны нарежьте и обжарьте на сливочном масле до готовности.
2. Отставьте, чтобы немного остыли.
3. На пергаментную бумагу выложите полоски бекона так, чтобы образовалась сплошная основа.
4. Сверху равномерно выложите куриный фарш и разровняйте его.
5. Слегка посолите его. Смажьте фарш зернистой горчицей.
6. Посыпьте натертым сыром и добавьте обжаренные грибы.
7. Осторожно, помогая пергаментом, сформируйте плотный рулет.
8. Переложите рулет на противень и запекайте в духовке 30 минут при температуре 180-200°C, пока бекон не станет румяным.
