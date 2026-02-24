Вместо того, чтобы просто готовить из фарша котлеты, сделайте сытный мясной рулет. Для основы понадобится обычный бекон, который прекрасно держит форму, а готовое блюдо с ним выглядит очень аппетитно.

Идея приготовления сочного мясного рулета из фарша в беконе опубликована на странице фудблогера halia shymkiv в Instagram.

Ингредиенты:

бекон – 200 г

куриный фарш – 400 г

зернистая горчица – 2 ст.л.

твердый сыр – 100–150 г

шампиньоны – 200 г

соль, специи, паприка, черный перец, травы – по желанию

сливочное масло для обжаривания грибов

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 180–200°C.

2. Шампиньоны нарежьте и обжарьте на сливочном масле до готовности.

2. Отставьте, чтобы немного остыли.

3. На пергаментную бумагу выложите полоски бекона так, чтобы образовалась сплошная основа.

4. Сверху равномерно выложите куриный фарш и разровняйте его.

5. Слегка посолите его. Смажьте фарш зернистой горчицей.

6. Посыпьте натертым сыром и добавьте обжаренные грибы.

7. Осторожно, помогая пергаментом, сформируйте плотный рулет.

8. Переложите рулет на противень и запекайте в духовке 30 минут при температуре 180-200°C, пока бекон не станет румяным.

