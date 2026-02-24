Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Сочный мясной рулет с беконом и фаршем: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
69
Сочный мясной рулет с беконом и фаршем: как приготовить

Вместо того, чтобы просто готовить из фарша котлеты, сделайте сытный мясной рулет. Для основы понадобится обычный бекон, который прекрасно держит форму, а готовое блюдо с ним выглядит очень аппетитно.

Идея приготовления сочного мясного рулета из фарша в беконе опубликована на странице фудблогера halia shymkiv в Instagram.

Сочный мясной рулет с беконом и фаршем: как приготовить

Ингредиенты:

  • бекон – 200 г
  • куриный фарш – 400 г
  • зернистая горчица – 2 ст.л.
  • твердый сыр – 100–150 г
  • шампиньоны – 200 г
  • соль, специи, паприка, черный перец, травы – по желанию
  • сливочное масло для обжаривания грибов

Способ приготовления:

Сочный мясной рулет с беконом и фаршем: как приготовить

1. Разогрейте духовку до 180–200°C.

2. Шампиньоны нарежьте и обжарьте на сливочном масле до готовности.

Сочный мясной рулет с беконом и фаршем: как приготовить

2. Отставьте, чтобы немного остыли.

3. На пергаментную бумагу выложите полоски бекона так, чтобы образовалась сплошная основа.

Сочный мясной рулет с беконом и фаршем: как приготовить

4. Сверху равномерно выложите куриный фарш и разровняйте его.

5. Слегка посолите его. Смажьте фарш зернистой горчицей.

Сочный мясной рулет с беконом и фаршем: как приготовить

6. Посыпьте натертым сыром и добавьте обжаренные грибы.

Сочный мясной рулет с беконом и фаршем: как приготовить

7. Осторожно, помогая пергаментом, сформируйте плотный рулет.

8. Переложите рулет на противень и запекайте в духовке 30 минут при температуре 180-200°C, пока бекон не станет румяным.

Сочный мясной рулет с беконом и фаршем: как приготовить

