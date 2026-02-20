Рис всегда уместен для ужина. Крупу можно сочетать с мясом, сочными овощами, а также пряными специями. А для того, чтобы рис точно не был сухим, воспользуйтесь следующим рецептом.

Идея приготовления риса с мясом и овощами на ужин опубликована на странице фудблогера olha.holovina в Instagram.

Ингредиенты:

рис – 300 г (круглозернистый)

свиная лопатка – 500-600 г

морковь – 1 большая или 2 средние

лук – 1 большая или 2 меньшие

1 головка чеснока

3-4 ст.л. растительного масла

соль, перец, куркума или приправа к плову

горячая вода – 600 мл.

томатный соус – 2-3 ст.л. (по желанию)

Способ приготовления:

1. В сотейнике обжарить мясо до румяной корочки.

2. Добавить нарезанный лук, пожарить до просветления.

3. Добавить морковь соломкой, тушить 5-7 минут.

4. Добавить специи и (по желанию) немного томатного соуса.

5. Хорошо протушить еще минут 5 на маленьком огне.

6. Промытый рис выложить ровным слоем сверху (не перемешивать).

7. Залить горячей водой, чтобы покрывала рис на 1-1,5 см.

8. Вставить целую головку чеснока в середину.

9. Накрыть крышкой и готовить на минимальном огне минут 20.

10. Дать настояться еще 10 минут и только тогда перемешать.

