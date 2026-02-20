Сочный рис с мясом и овощами: как вкусно приготовить на ужин
Рис всегда уместен для ужина. Крупу можно сочетать с мясом, сочными овощами, а также пряными специями. А для того, чтобы рис точно не был сухим, воспользуйтесь следующим рецептом.
Идея приготовления риса с мясом и овощами на ужин опубликована на странице фудблогера olha.holovina в Instagram.
Ингредиенты:
- рис – 300 г (круглозернистый)
- свиная лопатка – 500-600 г
- морковь – 1 большая или 2 средние
- лук – 1 большая или 2 меньшие
- 1 головка чеснока
- 3-4 ст.л. растительного масла
- соль, перец, куркума или приправа к плову
- горячая вода – 600 мл.
- томатный соус – 2-3 ст.л. (по желанию)
Способ приготовления:
1. В сотейнике обжарить мясо до румяной корочки.
2. Добавить нарезанный лук, пожарить до просветления.
3. Добавить морковь соломкой, тушить 5-7 минут.
4. Добавить специи и (по желанию) немного томатного соуса.
5. Хорошо протушить еще минут 5 на маленьком огне.
6. Промытый рис выложить ровным слоем сверху (не перемешивать).
7. Залить горячей водой, чтобы покрывала рис на 1-1,5 см.
8. Вставить целую головку чеснока в середину.
9. Накрыть крышкой и готовить на минимальном огне минут 20.
10. Дать настояться еще 10 минут и только тогда перемешать.
