Сочный рис с мясом и овощами: как вкусно приготовить на ужин

Сочный рис с мясом и овощами: как вкусно приготовить на ужин

Рис всегда уместен для ужина. Крупу можно сочетать с мясом, сочными овощами, а также пряными специями. А для того, чтобы рис точно не был сухим, воспользуйтесь следующим рецептом.

Идея приготовления риса с мясом и овощами на ужин опубликована на странице фудблогера olha.holovina в Instagram.

Ингредиенты:

  • рис – 300 г (круглозернистый)
  • свиная лопатка – 500-600 г
  • морковь – 1 большая или 2 средние
  • лук – 1 большая или 2 меньшие
  • 1 головка чеснока
  • 3-4 ст.л. растительного масла
  • соль, перец, куркума или приправа к плову
  • горячая вода – 600 мл.
  • томатный соус – 2-3 ст.л. (по желанию)

Способ приготовления:

1. В сотейнике обжарить мясо до румяной корочки.

2. Добавить нарезанный лук, пожарить до просветления.

3. Добавить морковь соломкой, тушить 5-7 минут.

4. Добавить специи и (по желанию) немного томатного соуса.

5. Хорошо протушить еще минут 5 на маленьком огне.

6. Промытый рис выложить ровным слоем сверху (не перемешивать).

7. Залить горячей водой, чтобы покрывала рис на 1-1,5 см.

8. Вставить целую головку чеснока в середину.

9. Накрыть крышкой и готовить на минимальном огне минут 20.

10. Дать настояться еще 10 минут и только тогда перемешать.

