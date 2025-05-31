Именно сейчас продолжается сезон разнообразных сочных сезонных овощей. Особенно универсальной является молодая капусту, которую можно использовать для свежих салатов. Также очень вкусно завернуть ее в лаваш вместе с курицей и соусом.

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Идея приготовления сочного ролла с курицей и молодой капустой опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Такое блюдо прекрасно подходит и для перекуса, и для сытного обеда.

Ингредиенты:

лаваш – 2 шт.

вареное куриное филе – 1 шт.

капуста молодая, огурец, болгарский перец, корейская морковь

сыр – 4-5 кусочков

Ингредиенты для соуса:

сметана – 3-4 ст.л.

вяленые томаты – 4-5 шт.

сухой чеснок, приприка, итальянские травы – по 0,5 ч.л.

соль – 1/3 ч.л.

Способ приготовления:

1. Заранее отварить куриное филе.

2. Охладить его.

3. Для соуса соединить все ингредиенты и взбить погружным блендером.

4. Нарезать куриное филе, овощи и сыр.

5. Выложить на лаваш овощи, полить соусом.

6. Выложить отварное филе, добавить соус сверху, сыр.

7. Завернуть лаваш.

8. Поджарить роллы на сковородке гриль на умеренном огне до золотистости с каждой стороны.

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