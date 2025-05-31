Сочный ролл с курицей и молодой капустой: значительно лучше магазинной шаурмы
Именно сейчас продолжается сезон разнообразных сочных сезонных овощей. Особенно универсальной является молодая капусту, которую можно использовать для свежих салатов. Также очень вкусно завернуть ее в лаваш вместе с курицей и соусом.
Идея приготовления сочного ролла с курицей и молодой капустой опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Такое блюдо прекрасно подходит и для перекуса, и для сытного обеда.
Ингредиенты:
- лаваш – 2 шт.
- вареное куриное филе – 1 шт.
- капуста молодая, огурец, болгарский перец, корейская морковь
- сыр – 4-5 кусочков
Ингредиенты для соуса:
- сметана – 3-4 ст.л.
- вяленые томаты – 4-5 шт.
- сухой чеснок, приприка, итальянские травы – по 0,5 ч.л.
- соль – 1/3 ч.л.
Способ приготовления:
1. Заранее отварить куриное филе.
2. Охладить его.
3. Для соуса соединить все ингредиенты и взбить погружным блендером.
4. Нарезать куриное филе, овощи и сыр.
5. Выложить на лаваш овощи, полить соусом.
6. Выложить отварное филе, добавить соус сверху, сыр.
7. Завернуть лаваш.
8. Поджарить роллы на сковородке гриль на умеренном огне до золотистости с каждой стороны.
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