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Сочный шашлык из филе в йогуртовом маринаде: делимся простым рецептом
Если вы хотите приготовить вкусный и сочный шашлык, идеальным продуктом для этого будет куриное филе. Стоит отметить, что маринуется филе намного быстрее, чем например, свинина.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного шашлыка из куриного филе.
Ингредиенты:
- Филе куриного бедра 2 кг
Маринад:
- Йогурт натуральный – 350 г
- Масло растительное – 100 мл
- Лимонный сок – 1/2 шт.
- Копченая паприка – 2 ч. л.
- Сушеная петрушка – 2 ч. л.
- Соль с пряностями для курицы – 2 ст. л.
- Перец – 2 ч. л.
- Сушеный розмарин – 2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Мясо промыть. Жир лучше не срезать.
2. Маринад: в отдельной посуде смешать йогурт, ароматное масло с травами, чеснок и базилик, добавить сок лимона и все специи.
3. Вылить маринад к мясу, все тщательно смешать. Накройте пленкой и оставьте минимум на 2 часа, а лучше на ночь.
Мясо можно жарить на решетке или на шампурах, на среднем огне, постоянно переворачивая!
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