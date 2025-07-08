Сочный шашлык из филе в йогуртовом маринаде: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Сочный шашлык из филе в йогуртовом маринаде: делимся простым рецептом

Если вы хотите приготовить вкусный и сочный шашлык, идеальным продуктом для этого будет куриное филе. Стоит отметить, что маринуется филе намного быстрее, чем например, свинина.

Сочный шашлык из филе в йогуртовом маринаде: делимся простым рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного шашлыка из куриного филе.

Сочный шашлык из филе в йогуртовом маринаде: делимся простым рецептом

Ингредиенты:

  • Филе куриного бедра 2 кг

Маринад:

  • Йогурт натуральный – 350 г
  • Масло растительное – 100 мл
  • Лимонный сок – 1/2 шт.
  • Копченая паприка – 2 ч. л.
  • Сушеная петрушка – 2 ч. л.
  • Соль с пряностями для курицы – 2 ст. л.
  • Перец – 2 ч. л.
  • Сушеный розмарин – 2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Мясо промыть. Жир лучше не срезать.

Как приготовить сочный шашлык

2. Маринад: в отдельной посуде смешать йогурт, ароматное масло с травами, чеснок и базилик, добавить сок лимона и все специи.

Сочный шашлык из филе в йогуртовом маринаде: делимся простым рецептом

3. Вылить маринад к мясу, все тщательно смешать. Накройте пленкой и оставьте минимум на 2 часа, а лучше на ночь.

Сочный шашлык из филе в йогуртовом маринаде: делимся простым рецептом

Мясо можно жарить на решетке или на шампурах, на среднем огне, постоянно переворачивая!

Сочный шашлык из филе в йогуртовом маринаде: делимся простым рецептом

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