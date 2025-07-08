Если вы хотите приготовить вкусный и сочный шашлык, идеальным продуктом для этого будет куриное филе. Стоит отметить, что маринуется филе намного быстрее, чем например, свинина.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного шашлыка из куриного филе.

Ингредиенты:

Филе куриного бедра 2 кг

Маринад:

Йогурт натуральный – 350 г

Масло растительное – 100 мл

Лимонный сок – 1/2 шт.

Копченая паприка – 2 ч. л.

Сушеная петрушка – 2 ч. л.

Соль с пряностями для курицы – 2 ст. л.

Перец – 2 ч. л.

Сушеный розмарин – 2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Мясо промыть. Жир лучше не срезать.

2. Маринад: в отдельной посуде смешать йогурт, ароматное масло с травами, чеснок и базилик, добавить сок лимона и все специи.

3. Вылить маринад к мясу, все тщательно смешать. Накройте пленкой и оставьте минимум на 2 часа, а лучше на ночь.

Мясо можно жарить на решетке или на шампурах, на среднем огне, постоянно переворачивая!

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