Сочный шашлык из курицы в духовке: как вкусно приготовить мясо
Для того, чтобы приготовить сочный шашлык, совсем не обязательно использовать мангал. Когда за окном прохладная погода – воспользуйтесь рецептом в духовке. Мясо получится очень нежным и с насыщенным вкусом.
Идея приготовления сочного куриного шашлыка на шпажках опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе - примерно – 1 кг.
- болгарский перец – 2 шт.
- половинка апельсина
- соль – 1 ч.л. без горки
- черный молотый перец – по вкусу
- копченая паприка – 1 ч.л.
Ингредиенты для заправки:
- майонез
- кетчуп сладкий чили
- мед – 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать кусочками 3-4 см толщиной.
2. Переложить в тарелку и добавить специи и сок апельсина.
3. Болгарский перец нарезать кубиками.
4. Шпажки заранее замочить в воде.
5. Для заправки смешать кетчуп сладкий чили, майонез и мед.
6. На шпажки нанизывать поочередно мясо и болгарский перец и смазать заправкой.
7. Выпекать 20-25 минут при температуре 170 градусов.
