Для того, чтобы приготовить сочный шашлык, совсем не обязательно использовать мангал. Когда за окном прохладная погода – воспользуйтесь рецептом в духовке. Мясо получится очень нежным и с насыщенным вкусом.

Идея приготовления сочного куриного шашлыка на шпажках опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе - примерно – 1 кг.

болгарский перец – 2 шт.

половинка апельсина

соль – 1 ч.л. без горки

черный молотый перец – по вкусу

копченая паприка – 1 ч.л.

Ингредиенты для заправки:

майонез

кетчуп сладкий чили

мед – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать кусочками 3-4 см толщиной.

2. Переложить в тарелку и добавить специи и сок апельсина.

3. Болгарский перец нарезать кубиками.

4. Шпажки заранее замочить в воде.

5. Для заправки смешать кетчуп сладкий чили, майонез и мед.

6. На шпажки нанизывать поочередно мясо и болгарский перец и смазать заправкой.

7. Выпекать 20-25 минут при температуре 170 градусов.

