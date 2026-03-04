Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Сочный шашлык из курицы в духовке: как вкусно приготовить мясо

Для того, чтобы приготовить сочный шашлык, совсем не обязательно использовать мангал. Когда за окном прохладная погода – воспользуйтесь рецептом в духовке. Мясо получится очень нежным и с насыщенным вкусом.

Идея приготовления сочного куриного шашлыка на шпажках опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе - примерно – 1 кг.
  • болгарский перец – 2 шт.
  • половинка апельсина
  • соль – 1 ч.л. без горки
  • черный молотый перец – по вкусу
  • копченая паприка – 1 ч.л.

Ингредиенты для заправки:

  • майонез
  • кетчуп сладкий чили
  • мед – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать кусочками 3-4 см толщиной.

2. Переложить в тарелку и добавить специи и сок апельсина.

3. Болгарский перец нарезать кубиками.

4. Шпажки заранее замочить в воде.

5. Для заправки смешать кетчуп сладкий чили, майонез и мед.

6. На шпажки нанизывать поочередно мясо и болгарский перец и смазать заправкой.

7. Выпекать 20-25 минут при температуре 170 градусов.

