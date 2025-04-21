Для того чтобы шашлык точно не был сухой, его можно приготовить из подчеревины. Такое мясо имеет достаточно жира, оно мягкое и быстро прожаривается. Для совершенного вкуса замариновать продукт нужно в красном вине.

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Идея приготовления сочного домашнего шашлыка из подчеревины опубликована на странице фудблогера Александра Куба (kubfood) в Instagram. Вкус вас приятно удивит.

Ингредиенты:

свинина (подчеревина) – 1,5 кг.

красное сухое вино – 250 мл.

лук – 4–5 шт.

чеснок – 4–5 зубчиков

соль, черный перец, паприка – по вкусу

чабрец или розмарин – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мясо порезать тонкими слайсами.

2. Лук натираем на терке.

3. Смешиваем мясо с луком, специями и чесноком.

4. Заливаем все вином и ставим в холодильник на 6-12 часов (можно и подольше).

5. Слайсы скручиваем в рулетики и нанизываем на шампур.

6. Жарим на угле до румяной корочки, переворачивая или поливая маринадом.

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