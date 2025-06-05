Сочный шашлык из свинины в духовке на обед: не хуже, чем на мангале

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
657
Сочный шашлык из свинины в духовке на обед: не хуже, чем на мангале

Если за окном дождливая погода, вкусный и сочный шашлык можно приготовить просто в духовке. Для такого рецепта прекрасно подойдет сочный ошеек свинины. Очень вкусно подать с маринованным луком.

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Идея приготовления сочного шашлыка из свинины в духовке опубликована на странице фудблогера Петра с ником petro danysh в Instagram. Получится очень вкусно.

Сочный шашлык из свинины в духовке на обед: не хуже, чем на мангале

Ингредиенты:

  • свежая свиная шея
  • ароматные специи: тмин, сумах, черный перец, сушеный чеснок
  • томатный сок для сочности
  • лук, зелень и лимонный сок

Способ приготовления:

Сочный шашлык из свинины в духовке на обед: не хуже, чем на мангале

1. Мясо нарезать на кусочки.

2. Добавить все необходимые ингредиенты для маринада.

Сочный шашлык из свинины в духовке на обед: не хуже, чем на мангале

3. Хорошо перемешать.

Сочный шашлык из свинины в духовке на обед: не хуже, чем на мангале

4. Оставить мариноваться минимум на 2 часа.

Сочный шашлык из свинины в духовке на обед: не хуже, чем на мангале

5. Выложить в форму для запекания.

6. Готовить 35 минут при температуре 180 градусов до румяной корочки.

Сочный шашлык из свинины в духовке на обед: не хуже, чем на мангале

9. Отдельно готовить маринованный лук с овощами и смешать с горячим мясом - вкус становится еще ярче.

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