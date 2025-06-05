Сочный шашлык из свинины в духовке на обед: не хуже, чем на мангале
Если за окном дождливая погода, вкусный и сочный шашлык можно приготовить просто в духовке. Для такого рецепта прекрасно подойдет сочный ошеек свинины. Очень вкусно подать с маринованным луком.
Идея приготовления сочного шашлыка из свинины в духовке опубликована на странице фудблогера Петра с ником petro danysh в Instagram. Получится очень вкусно.
Ингредиенты:
- свежая свиная шея
- ароматные специи: тмин, сумах, черный перец, сушеный чеснок
- томатный сок для сочности
- лук, зелень и лимонный сок
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать на кусочки.
2. Добавить все необходимые ингредиенты для маринада.
3. Хорошо перемешать.
4. Оставить мариноваться минимум на 2 часа.
5. Выложить в форму для запекания.
6. Готовить 35 минут при температуре 180 градусов до румяной корочки.
9. Отдельно готовить маринованный лук с овощами и смешать с горячим мясом - вкус становится еще ярче.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: