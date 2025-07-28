Сочный куриный шашлык на ужин можно приготовить просто в духовке. Мясо получится очень нежным и ароматным, если сочетать его с различными сезонными овощами. Подавайте такое блюдо с любым любимым гарниром.

Идея приготовления сочного куриного шашлыка с овощами на ужин опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

соус шашлычный

куриное филе

помидоры черри

болгарский сладкий перец

кабачок

лук

специи: соль, перец, копченая паприка, прованские травы, сухой чеснок

Способ приготовления:

1. Филе нарезаем на кусочки, подходящие для шашлыка.

2. Добавляем помидоры целые и нарезанный на крупные кусочки перец.

3. Добавляем нарезанные кабачки и лук.

4. Добавляем специи и перемешиваем.

5. Мясо с овощами оставить мариноваться на 30 минут.

6. Нанизать на шампура или деревянные шпажки, хорошо смазать шашлычным соусом и отправить запекаться.

7. Готовить 25 минут при температуре 190 градусов, за 5 минут до конца еще раз смазать соусом.

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