Сочный шашлык в духовке на ужин: что добавить, чтобы мясо не было сухим

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,1 т.
Сочный шашлык в духовке на ужин: что добавить, чтобы мясо не было сухим

Сочный куриный шашлык на ужин можно приготовить просто в духовке. Мясо получится очень нежным и ароматным, если сочетать его с различными сезонными овощами. Подавайте такое блюдо с любым любимым гарниром.

Идея приготовления сочного куриного шашлыка с овощами на ужин опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Сочный шашлык в духовке на ужин: что добавить, чтобы мясо не было сухим

Ингредиенты:

  • соус шашлычный
  • куриное филе
  • помидоры черри
  • болгарский сладкий перец
  • кабачок
  • лук
  • специи: соль, перец, копченая паприка, прованские травы, сухой чеснок

Способ приготовления:

Сочный шашлык в духовке на ужин: что добавить, чтобы мясо не было сухим

1. Филе нарезаем на кусочки, подходящие для шашлыка.

Сочный шашлык в духовке на ужин: что добавить, чтобы мясо не было сухим

2. Добавляем помидоры целые и нарезанный на крупные кусочки перец.

Сочный шашлык в духовке на ужин: что добавить, чтобы мясо не было сухим

3. Добавляем нарезанные кабачки и лук.

Сочный шашлык в духовке на ужин: что добавить, чтобы мясо не было сухим

4. Добавляем специи и перемешиваем.

Сочный шашлык в духовке на ужин: что добавить, чтобы мясо не было сухим

5. Мясо с овощами оставить мариноваться на 30 минут.

Сочный шашлык в духовке на ужин: что добавить, чтобы мясо не было сухим

6. Нанизать на шампура или деревянные шпажки, хорошо смазать шашлычным соусом и отправить запекаться.

Сочный шашлык в духовке на ужин: что добавить, чтобы мясо не было сухим

7. Готовить 25 минут при температуре 190 градусов, за 5 минут до конца еще раз смазать соусом.

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