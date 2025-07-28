Сочный шашлык в духовке на ужин: что добавить, чтобы мясо не было сухим
Сочный куриный шашлык на ужин можно приготовить просто в духовке. Мясо получится очень нежным и ароматным, если сочетать его с различными сезонными овощами. Подавайте такое блюдо с любым любимым гарниром.
Идея приготовления сочного куриного шашлыка с овощами на ужин опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- соус шашлычный
- куриное филе
- помидоры черри
- болгарский сладкий перец
- кабачок
- лук
- специи: соль, перец, копченая паприка, прованские травы, сухой чеснок
Способ приготовления:
1. Филе нарезаем на кусочки, подходящие для шашлыка.
2. Добавляем помидоры целые и нарезанный на крупные кусочки перец.
3. Добавляем нарезанные кабачки и лук.
4. Добавляем специи и перемешиваем.
5. Мясо с овощами оставить мариноваться на 30 минут.
6. Нанизать на шампура или деревянные шпажки, хорошо смазать шашлычным соусом и отправить запекаться.
7. Готовить 25 минут при температуре 190 градусов, за 5 минут до конца еще раз смазать соусом.
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