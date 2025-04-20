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Сочный шашлык в гранатовом маринаде: мясо будет просто таять во рту
Кроме майонеза, минералки или айрана, шашлык можно приготовить еще и в гранатовом соке. Этот продукт придает мясу особый аромат и сочность. Для лучшего результата шашлык следует оставить мариноваться на два дня.
Идеей приготовления сочного шашлыка в гранатовом маринаде поделился фудблогер Александр Куб (kubfood) на своей странице в Instagram. Вкус мяса будет несравнимым.
Ингредиенты:
- мясо свинина – 1 кг.
- лук – 2-3 шт.
- мед – 50 мл.
- специи: паприка копченая, майоран, перец черный, соль,
- масло – 50 мл.
- сок гранатовый – 300 мл.
Способ приготовления:
1. Нарезать мясо на ровные прямоугольные кусочки.
2. К мясу добавить порезанный лук, мед, растительное масло и специи.
3. Залить гранатовым соком.
4. Отлично перемешать.
5. Оставить мариноваться от одного до двух дней.
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