Сочный шашлык в гранатовом маринаде: мясо будет просто таять во рту

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Сочный шашлык в гранатовом маринаде: мясо будет просто таять во рту

Кроме майонеза, минералки или айрана, шашлык можно приготовить еще и в гранатовом соке. Этот продукт придает мясу особый аромат и сочность. Для лучшего результата шашлык следует оставить мариноваться на два дня.

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Идеей приготовления сочного шашлыка в гранатовом маринаде поделился фудблогер Александр Куб (kubfood) на своей странице в Instagram. Вкус мяса будет несравнимым.

Сочный шашлык в гранатовом маринаде: мясо будет просто таять во рту

Ингредиенты:

  • мясо свинина – 1 кг.
  • лук – 2-3 шт.
  • мед – 50 мл.
  • специи: паприка копченая, майоран, перец черный, соль,
  • масло – 50 мл.
  • сок гранатовый – 300 мл.

Способ приготовления:

Сочный шашлык в гранатовом маринаде: мясо будет просто таять во рту

1. Нарезать мясо на ровные прямоугольные кусочки.

Сочный шашлык в гранатовом маринаде: мясо будет просто таять во рту

2. К мясу добавить порезанный лук, мед, растительное масло и специи.

3. Залить гранатовым соком.

Сочный шашлык в гранатовом маринаде: мясо будет просто таять во рту

4. Отлично перемешать.

Сочный шашлык в гранатовом маринаде: мясо будет просто таять во рту

5. Оставить мариноваться от одного до двух дней.

Сочный шашлык в гранатовом маринаде: мясо будет просто таять во рту

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