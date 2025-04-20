Кроме майонеза, минералки или айрана, шашлык можно приготовить еще и в гранатовом соке. Этот продукт придает мясу особый аромат и сочность. Для лучшего результата шашлык следует оставить мариноваться на два дня.

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Идеей приготовления сочного шашлыка в гранатовом маринаде поделился фудблогер Александр Куб (kubfood) на своей странице в Instagram. Вкус мяса будет несравнимым.

Ингредиенты:

мясо свинина – 1 кг.

лук – 2-3 шт.

мед – 50 мл.

специи: паприка копченая, майоран, перец черный, соль,

масло – 50 мл.

сок гранатовый – 300 мл.

Способ приготовления:

1. Нарезать мясо на ровные прямоугольные кусочки.

2. К мясу добавить порезанный лук, мед, растительное масло и специи.

3. Залить гранатовым соком.

4. Отлично перемешать.

5. Оставить мариноваться от одного до двух дней.

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