Для того, чтобы приготовить сочный шашлык, вам совсем не обязательно использовать разнообразные многокомпонентные маринады. Достаточно добавить обычную газировку. Благодаря ей мясо будет мягким и с аппетитной золотистой корочкой после жарки.

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Идея приготовления сочного шашлыка в маринаде с сильногазированной водой опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Используйте именно ошеек – он получается самым вкусным.

Ингредиенты:

свиной ошейок – 2 кг.

лук – 3 шт.

вода сильногазированная – 1 л

соль/перец – по вкусу

горчица – 1 ст.л.

уксус – 3-4 ст.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

специи к шашлыку – 1,5 ст.л.

лавровые листья – 4 шт.

масло – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Мясо промыть и порезать на одинаковые квадратики примерно 3 сантиметра (высота с одной стороны).

2. Залить газировкой и оставить на 2-4 часа.

3. Слить воду и порезать лук.

4. Добавить к мясу.

5. Порциями добавить соль и перец, постоянно помешивая.

6. Влить уксус и лимонный сок.

7. Всыпать любимые специи, добавить горчицу и снова хорошо перемешать.

8. Всыпать лавровые листья и растительное масло, перемешать и накрыть пленкой.

9. Поставить груз и оставить в холодильнике минимум на 2-3 часа, а лучше в сутки. По возможности время от времени перемешать.

10. Разжечь костер, прогреть шампур и нанизать мясо.

11. Подождите, пока костер прогорит и жарит шашлык. Огня не должно быть, только жар.

12. Постоянно переворачивать шампуры и поливать водой. Готовность проверить по вкусу.

13. Готовый шашлык обмотать фольгой и готовить на костре еще 10-15 минут.

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