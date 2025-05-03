Сочный шашлык в маринаде с газировкой: мясо получится идеальным
Для того, чтобы приготовить сочный шашлык, вам совсем не обязательно использовать разнообразные многокомпонентные маринады. Достаточно добавить обычную газировку. Благодаря ей мясо будет мягким и с аппетитной золотистой корочкой после жарки.
Идея приготовления сочного шашлыка в маринаде с сильногазированной водой опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Используйте именно ошеек – он получается самым вкусным.
Ингредиенты:
- свиной ошейок – 2 кг.
- лук – 3 шт.
- вода сильногазированная – 1 л
- соль/перец – по вкусу
- горчица – 1 ст.л.
- уксус – 3-4 ст.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
- специи к шашлыку – 1,5 ст.л.
- лавровые листья – 4 шт.
- масло – 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Мясо промыть и порезать на одинаковые квадратики примерно 3 сантиметра (высота с одной стороны).
2. Залить газировкой и оставить на 2-4 часа.
3. Слить воду и порезать лук.
4. Добавить к мясу.
5. Порциями добавить соль и перец, постоянно помешивая.
6. Влить уксус и лимонный сок.
7. Всыпать любимые специи, добавить горчицу и снова хорошо перемешать.
8. Всыпать лавровые листья и растительное масло, перемешать и накрыть пленкой.
9. Поставить груз и оставить в холодильнике минимум на 2-3 часа, а лучше в сутки. По возможности время от времени перемешать.
10. Разжечь костер, прогреть шампур и нанизать мясо.
11. Подождите, пока костер прогорит и жарит шашлык. Огня не должно быть, только жар.
12. Постоянно переворачивать шампуры и поливать водой. Готовность проверить по вкусу.
13. Готовый шашлык обмотать фольгой и готовить на костре еще 10-15 минут.
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