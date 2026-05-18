Сочный шашлык в маринаде с кока-колой: делимся оригинальным рецептом
Сезон пикников и блюд на огне уже в разгаре, а вместе с ним растет интерес к необычным маринадам для шашлыка. Один из вариантов, который активно обсуждают любители гриля, – маринад на основе кока-колы. Напиток помогает сделать мясо более мягким, сочным и добавляет легкую карамельную нотку во время жарки. Такой шашлык хорошо подходит для отдыха на природе и семейных посиделок на выходных.
Как приготовить сочный шашлык в маринаде с кока-колой рассказала фудблогер diali cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- свинина или ошеек – 2 кг.
- кока-кола – 0,5 л
- лук – 3 шт.
- соль – по вкусу
- специи для шашлыка – по вкусу
- черный перец – по желанию
Способ приготовления:
1. Помойте мясо и нарежьте его кусками среднего размера. Для шашлыка лучше всего подходит ошеек, ведь он остается сочным после жарки.
2. Лук нарежьте полукольцами или крупными кусками. Выложите мясо в глубокую миску, добавьте соль, специи и лук. Хорошо перемешайте руками, чтобы специи равномерно распределились.
3. После этого влейте кока-колу и еще раз перемешайте. Напиток должен почти полностью покрывать мясо.
4. Накройте емкость крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 12 часов.
5. Замаринованное мясо нанизывайте на шампуры и обжаривайте на горячих углях до румяной корочки, периодически переворачивая. Благодаря такому маринаду шашлык получается сочным внутри и ароматным снаружи.
6. Подавайте готовое блюдо со свежими овощами, зеленью или лавашем. Такой шашлык станет одним из главных блюд для пикника или домашнего гриль-меню.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: