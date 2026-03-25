Все рецепты
Сочный шашлык в маринаде с минералкой: просто тает во рту
Когда за окном весна, хочется пожарить ароматный шашлык на природе. Для того, чтобы мясо получилось сочным, используйте маринад на минералке. Также обязательно добавьте свежие помидоры и лук.
Идея приготовления сочного шашлыка в маринаде из лука и помидоров опубликована на странице фудблогера voitsehovskaya в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 кг. ошейка
- 500 г лука
- 300 г помидоров
- зубчик чеснока
- 50 г соли
- 25 г сахара
- 1/2 ч.л. черного перца
- 1 ч.л паприки
- 1 ч.л кориандра
- 0,5 л газированной воды
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать кубиками.
2. Лук нарезать полукольцами и примнуть с сахаром и солью, чтобы пустил сок.
3. Соединить мясо, лук, помидоры, специи и залить газированной водой.
4. Все вместе перемешать.
5. Сверху накрыть миской, чтобы все мясо было в маринаде.
6. Мариновать 3 часа и можно жарить.
