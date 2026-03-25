Когда за окном весна, хочется пожарить ароматный шашлык на природе. Для того, чтобы мясо получилось сочным, используйте маринад на минералке. Также обязательно добавьте свежие помидоры и лук.

Идея приготовления сочного шашлыка в маринаде из лука и помидоров опубликована на странице фудблогера voitsehovskaya в Instagram.

Ингредиенты:

1 кг. ошейка

500 г лука

300 г помидоров

зубчик чеснока

50 г соли

25 г сахара

1/2 ч.л. черного перца

1 ч.л паприки

1 ч.л кориандра

0,5 л газированной воды

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать кубиками.

2. Лук нарезать полукольцами и примнуть с сахаром и солью, чтобы пустил сок.

3. Соединить мясо, лук, помидоры, специи и залить газированной водой.

4. Все вместе перемешать.

5. Сверху накрыть миской, чтобы все мясо было в маринаде.

6. Мариновать 3 часа и можно жарить.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: