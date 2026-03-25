Сочный шашлык в маринаде с минералкой: просто тает во рту

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
588
Когда за окном весна, хочется пожарить ароматный шашлык на природе. Для того, чтобы мясо получилось сочным, используйте маринад на минералке. Также обязательно добавьте свежие помидоры и лук.

Идея приготовления сочного шашлыка в маринаде из лука и помидоров опубликована на странице фудблогера voitsehovskaya в Instagram.

Ингредиенты:

  • 1 кг. ошейка
  • 500 г лука
  • 300 г помидоров
  • зубчик чеснока
  • 50 г соли
  • 25 г сахара
  • 1/2 ч.л. черного перца
  • 1 ч.л паприки
  • 1 ч.л кориандра
  • 0,5 л газированной воды

Способ приготовления:

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать кубиками.

2. Лук нарезать полукольцами и примнуть с сахаром и солью, чтобы пустил сок.

3. Соединить мясо, лук, помидоры, специи и залить газированной водой.

4. Все вместе перемешать.

5. Сверху накрыть миской, чтобы все мясо было в маринаде.

6. Мариновать 3 часа и можно жарить.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты