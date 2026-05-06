Сочный шашлык в маринаде со льдом: делимся удачным рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
237
Сочный шашлык легко приготовить даже без сложных маринадов. Достаточно знать несколько простых приемов, чтобы мясо получилось нежным и ароматным. Один из них – добавление льда во время маринования. Это помогает сохранить сочность и улучшить текстуру. Попробуйте этот способ – результат приятно удивит.

Идея приготовления сочного шашлыка в маринаде со льдом опубликована на странице фудблогера yuliia masiuk в Instagram.

Ингредиенты:

  • свинина (ошеек или ребра) – 1-1,5 кг.
  • лук – 3-4 шт.
  • соль – по вкусу
  • паприка – по вкусу
  • смесь перцев – по вкусу
  • лавровый лист – 2-3 шт.
  • специи к мясу – по вкусу
  • лед – горсть
  • белое вино – 50-70 мл.

Способ приготовления:

1. Нарежьте мясо средними кусками, чтобы оно равномерно прожарилось.

2. Нарежьте лук кольцами, добавьте соль и хорошо помните руками до выделения сока.

3. Смешайте мясо с подготовленным луком, добавьте специи, лавровый лист и тщательно перемешайте.

4. Добавьте горсть льда и влейте немного белого вина. Еще раз перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

5. Оставьте мясо мариноваться. Во время этого процесса лед постепенно тает, что помогает сделать волокна более мягкими и сочными.

6. Нанижите мясо на шампуры и жарьте на горячих углях, периодически переворачивая, до румяной корочки и готовности внутри.

7. Подавайте шашлык горячим, дополнив свежей зеленью или маринованным луком.

