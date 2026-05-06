Сочный шашлык в маринаде со льдом: делимся удачным рецептом
Сочный шашлык легко приготовить даже без сложных маринадов. Достаточно знать несколько простых приемов, чтобы мясо получилось нежным и ароматным. Один из них – добавление льда во время маринования. Это помогает сохранить сочность и улучшить текстуру. Попробуйте этот способ – результат приятно удивит.
Идея приготовления сочного шашлыка в маринаде со льдом опубликована на странице фудблогера yuliia masiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- свинина (ошеек или ребра) – 1-1,5 кг.
- лук – 3-4 шт.
- соль – по вкусу
- паприка – по вкусу
- смесь перцев – по вкусу
- лавровый лист – 2-3 шт.
- специи к мясу – по вкусу
- лед – горсть
- белое вино – 50-70 мл.
Способ приготовления:
1. Нарежьте мясо средними кусками, чтобы оно равномерно прожарилось.
2. Нарежьте лук кольцами, добавьте соль и хорошо помните руками до выделения сока.
3. Смешайте мясо с подготовленным луком, добавьте специи, лавровый лист и тщательно перемешайте.
4. Добавьте горсть льда и влейте немного белого вина. Еще раз перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
5. Оставьте мясо мариноваться. Во время этого процесса лед постепенно тает, что помогает сделать волокна более мягкими и сочными.
6. Нанижите мясо на шампуры и жарьте на горячих углях, периодически переворачивая, до румяной корочки и готовности внутри.
7. Подавайте шашлык горячим, дополнив свежей зеленью или маринованным луком.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: