Сочный шашлык в томатном маринаде: мясо просто тает во рту
Для того, чтобы приготовить сочный шашлык, совсем не обязательно использовать разнообразные много компонентные маринады. Достаточно добавить хороший томатный сок, а также немного специй.
Идея приготовления сочного шашлыка в томатном соке опубликована на странице kubfood в Instagram.
Ингредиенты:
- свиная шея – 1,5 кг.
- лук – 3-4 шт.
- томатный сок – 500 мл.
- чеснок – 4-5 зубчиков (по желанию)
- соль – 1,5 ч.л.
- черный перец – 1 ч.л.
- паприка – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- лавровый лист – 2 шт.
- базилик сухой – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать крупными кусочками.
2. Лук порезать полукольцами, чеснок – пластинками.
3. В большой миске смешать мясо с луком, чесноком, солью, перцем, паприкой, базиликом и сахаром.
4. Добавить лавровый лист и залить все томатным соком. Хорошо перемешать.
5. Накрыть и поставить в холодильник минимум на 6 часов (лучше – на ночь).
6. Нанизать на шампуры, удаляя лишний лук.
7. Жарить на углях до румяной корочки, периодически смазывая мясо маринадом.
