Для того, чтобы приготовить сочный шашлык, совсем не обязательно использовать разнообразные много компонентные маринады. Достаточно добавить хороший томатный сок, а также немного специй.

Идея приготовления сочного шашлыка в томатном соке опубликована на странице kubfood в Instagram.

Ингредиенты:

свиная шея – 1,5 кг.

лук – 3-4 шт.

томатный сок – 500 мл.

чеснок – 4-5 зубчиков (по желанию)

соль – 1,5 ч.л.

черный перец – 1 ч.л.

паприка – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

лавровый лист – 2 шт.

базилик сухой – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать крупными кусочками.

2. Лук порезать полукольцами, чеснок – пластинками.

3. В большой миске смешать мясо с луком, чесноком, солью, перцем, паприкой, базиликом и сахаром.

4. Добавить лавровый лист и залить все томатным соком. Хорошо перемешать.

5. Накрыть и поставить в холодильник минимум на 6 часов (лучше – на ночь).

6. Нанизать на шампуры, удаляя лишний лук.

7. Жарить на углях до румяной корочки, периодически смазывая мясо маринадом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: