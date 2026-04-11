Сочный шашлык в томатном маринаде: мясо просто тает во рту

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,1 т.
Сочный шашлык в томатном маринаде: мясо просто тает во рту

Для того, чтобы приготовить сочный шашлык, совсем не обязательно использовать разнообразные много компонентные маринады. Достаточно добавить хороший томатный сок, а также немного специй.

Идея приготовления сочного шашлыка в томатном соке опубликована на странице kubfood в Instagram.

Сочный шашлык в томатном маринаде: мясо просто тает во рту

Ингредиенты:

  • свиная шея – 1,5 кг.
  • лук – 3-4 шт.
  • томатный сок – 500 мл.
  • чеснок – 4-5 зубчиков (по желанию)
  • соль – 1,5 ч.л.
  • черный перец – 1 ч.л.
  • паприка – 1 ч.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • лавровый лист – 2 шт.
  • базилик сухой – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Сочный шашлык в томатном маринаде: мясо просто тает во рту

1. Мясо нарезать крупными кусочками.

2. Лук порезать полукольцами, чеснок – пластинками.

Сочный шашлык в томатном маринаде: мясо просто тает во рту

3. В большой миске смешать мясо с луком, чесноком, солью, перцем, паприкой, базиликом и сахаром.

4. Добавить лавровый лист и залить все томатным соком. Хорошо перемешать.

Сочный шашлык в томатном маринаде: мясо просто тает во рту

5. Накрыть и поставить в холодильник минимум на 6 часов (лучше – на ночь).

6. Нанизать на шампуры, удаляя лишний лук.

Сочный шашлык в томатном маринаде: мясо просто тает во рту

7. Жарить на углях до румяной корочки, периодически смазывая мясо маринадом.

