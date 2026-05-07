Сочный шашлык в томатном маринаде: результат точно получится удачным
Шашлык в томатном маринаде получается особенно мягким, сочным и ароматным. Благодаря сочетанию лука, специй и томатного сока мясо хорошо пропитывается маринадом и не пересушивается во время жарки. Такой рецепт прекрасно подходит для пикника, ужина на природе или домашнего барбекю. Главное – дать мясу достаточно времени для маринования и жарить его на умеренном жаре.
Идея приготовления сочного шашлыка в томатном маринаде опубликована на странице kubfood в Instagram.
Ингредиенты:
- свиной ошеек – 1,5 кг.
Для маринада:
- лук – 3-4 шт.
- томатный сок – 300-400 мл.
- соевый соус – 2-3 ст.л.
- чеснок – 4-6 зубчиков
- лавровый лист – 2-3 шт.
- паприка – 1 ч.л.
- тимьян – 0,5 ч.л.
- черный перец – 0,5 ч.л.
- соль – по вкусу
Для подачи:
- лаваш
- зелень
- маринованный лук или аджика – по желанию
Способ приготовления:
1. Нарежьте свиной ошеек средними кусками одинакового размера, чтобы мясо равномерно прожарилось.
2. Лук нарежьте полукольцами или кольцами, немного посолите и хорошо помните руками, чтобы он пустил сок.
3. Переложите мясо в большую миску, добавьте лук, измельченный чеснок, специи и лавровый лист.
4. Влейте томатный сок и соевый соус, после чего тщательно перемешайте все руками, чтобы маринад равномерно покрыл каждый кусок.
5. Накройте емкость и оставьте шашлык мариноваться минимум на 8 часов, а лучше – на сутки в холодильнике. За это время мясо станет мягким и хорошо пропитается специями.
6. Нанизывайте куски мяса на шампуры и жарьте на умеренном огне, периодически переворачивая. Не используйте слишком сильный огонь, чтобы шашлык остался сочным внутри и получил румяную корочку снаружи.
