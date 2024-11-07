Согревающий луковый суп: классический французский рецепт
Луковый суп – это классическое первое блюдо французской кухни. Раньше им кормили бедняков, а теперь подают даже в самых дорогих ресторанах. Если приготовить его правильно, то можно получить просто невероятное гастрономическое удовольствие.
Шеф-повар Эктор Хименес-Браво в Instagram рассказал, как он готовит луковый суп по классическому рецепту. В результате получится очень вкусное и ароматное блюдо, которое точно стоит попробовать всем.
Ингредиенты
- Куриное мясо
- Сливочное масло – 80 гр
- Масло растительное – 20 мл
- Лук репчатый – 400 гр
- Лук шалот – 250 гр
- Вино белое – 50 мл
- Соевый соус – 50 мл
- Соль
- Розмарин сушеный – 1 ч.л.
- Бульон – 500 мл
- Пармезан – 60 гр
- Эменталь – 150 гр
- Багет – 3 куска
- Чеснок – 1 зуб
Способ приготовления
1. В кастрюлю положить мясо и лук, залить водой и сварить бульон.
2. Обжарить весь лук на растительном и сливочном масле до золотистости.
3. Добавить вино, выпарить в течение минуты. Добавить соевый соус, бульон. Проварить несколько минут.
4. В конце добавить пармезан те соль по вкусу.
5. Багет обжарить до корочки и натереть чесноком.
6. Заполняем тарелку луковым супом, посыпаем натертым сыром, выкладываем багет и делаем сырную шапку.
7. Запекать на максимальной температуре до золотистой корочки сыра.
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