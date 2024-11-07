Согревающий луковый суп: классический французский рецепт

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Согревающий луковый суп: классический французский рецепт

Луковый суп – это классическое первое блюдо французской кухни. Раньше им кормили бедняков, а теперь подают даже в самых дорогих ресторанах. Если приготовить его правильно, то можно получить просто невероятное гастрономическое удовольствие.

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Шеф-повар Эктор Хименес-Браво в Instagram рассказал, как он готовит луковый суп по классическому рецепту. В результате получится очень вкусное и ароматное блюдо, которое точно стоит попробовать всем.

Согревающий луковый суп: классический французский рецепт

Ингредиенты

  • Куриное мясо
  • Сливочное масло – 80 гр
  • Масло растительное – 20 мл
  • Лук репчатый – 400 гр
  • Лук шалот – 250 гр
  • Вино белое – 50 мл
  • Соевый соус – 50 мл
  • Соль
  • Розмарин сушеный – 1 ч.л.
  • Бульон – 500 мл
  • Пармезан – 60 гр
  • Эменталь – 150 гр
  • Багет – 3 куска
  • Чеснок – 1 зуб

Способ приготовления

1. В кастрюлю положить мясо и лук, залить водой и сварить бульон.

Согревающий луковый суп: классический французский рецепт

2. Обжарить весь лук на растительном и сливочном масле до золотистости.

Согревающий луковый суп: классический французский рецепт

3. Добавить вино, выпарить в течение минуты. Добавить соевый соус, бульон. Проварить несколько минут.

4. В конце добавить пармезан те соль по вкусу.

5. Багет обжарить до корочки и натереть чесноком.

Согревающий луковый суп: классический французский рецепт

6. Заполняем тарелку луковым супом, посыпаем натертым сыром, выкладываем багет и делаем сырную шапку.

7. Запекать на максимальной температуре до золотистой корочки сыра.

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