Луковый суп – это классическое первое блюдо французской кухни. Раньше им кормили бедняков, а теперь подают даже в самых дорогих ресторанах. Если приготовить его правильно, то можно получить просто невероятное гастрономическое удовольствие.

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Шеф-повар Эктор Хименес-Браво в Instagram рассказал, как он готовит луковый суп по классическому рецепту. В результате получится очень вкусное и ароматное блюдо, которое точно стоит попробовать всем.

Ингредиенты

Куриное мясо

Сливочное масло – 80 гр

Масло растительное – 20 мл

Лук репчатый – 400 гр

Лук шалот – 250 гр

Вино белое – 50 мл

Соевый соус – 50 мл

Соль

Розмарин сушеный – 1 ч.л.

Бульон – 500 мл

Пармезан – 60 гр

Эменталь – 150 гр

Багет – 3 куска

Чеснок – 1 зуб

Способ приготовления

1. В кастрюлю положить мясо и лук, залить водой и сварить бульон.

2. Обжарить весь лук на растительном и сливочном масле до золотистости.

3. Добавить вино, выпарить в течение минуты. Добавить соевый соус, бульон. Проварить несколько минут.

4. В конце добавить пармезан те соль по вкусу.

5. Багет обжарить до корочки и натереть чесноком.

6. Заполняем тарелку луковым супом, посыпаем натертым сыром, выкладываем багет и делаем сырную шапку.

7. Запекать на максимальной температуре до золотистой корочки сыра.

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