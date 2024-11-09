Согревающий томатный крем-суп: как приготовить дома короля осенних блюд
Томатный крем-суп – жемчужина осенней кухни, которую должна уметь готовить каждая хозяйка. Это первое блюдо согревающее и очень ароматное.
Как правильно приготовить томатный крем-суп, в Instagram рассказала фудблогер с ником cook with me at home. Его можно назвать настоящим королем осенних блюд.
Ингредиенты
- Помидоры – 1 кг
- Лук – 2 шт
- Сладкий перец – 2 шт
- Чеснок – 1 гол
- Оливковое масло
- Итальянские травы
- Соль
- Перец
- Бульон – 240 мл
- Сливки – 120 мл
Способ приготовления
1. Помидоры помойте и разрежьте пополам.
2. Разрежьте лук пополам. Перец помойте. У головки чеснока срежьте верхушку, обнажив зубчики.
3. Выложите в формы для запекания.
4. Щедро сбрызните оливковым маслом и посыпьте специями.
5. Выпекайте в разогретой до t200°C духовке примерно 25-30 мин или пока овощи не станут мягкими.
6. В кастрюлю выложите почищенный от кожуры чеснок, помидоры и перец.
7. Взбейте блендером до однородности. Долейте бульон.
8. Приправьте солью и перцем по вкусу. Если смесь слишком густая, можно добавить немного больше бульона, чтобы получить желаемую консистенцию.
9. Перемешайте до однородности и на среднем огне доведите до кипения.
10. Добавьте сливки и проварите на медленном огне несколько минут, чтобы соединились вкусы.
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