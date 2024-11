Томатный крем-суп – жемчужина осенней кухни, которую должна уметь готовить каждая хозяйка. Это первое блюдо согревающее и очень ароматное.

Как правильно приготовить томатный крем-суп, в Instagram рассказала фудблогер с ником cook with me at home. Его можно назвать настоящим королем осенних блюд.

Ингредиенты

Помидоры – 1 кг

Лук – 2 шт

Сладкий перец – 2 шт

Чеснок – 1 гол

Оливковое масло

Итальянские травы

Соль

Перец

Бульон – 240 мл

Сливки – 120 мл

Способ приготовления

1. Помидоры помойте и разрежьте пополам.

2. Разрежьте лук пополам. Перец помойте. У головки чеснока срежьте верхушку, обнажив зубчики.

3. Выложите в формы для запекания.

4. Щедро сбрызните оливковым маслом и посыпьте специями.

5. Выпекайте в разогретой до t200°C духовке примерно 25-30 мин или пока овощи не станут мягкими.

6. В кастрюлю выложите почищенный от кожуры чеснок, помидоры и перец.

7. Взбейте блендером до однородности. Долейте бульон.

8. Приправьте солью и перцем по вкусу. Если смесь слишком густая, можно добавить немного больше бульона, чтобы получить желаемую консистенцию.

9. Перемешайте до однородности и на среднем огне доведите до кипения.

10. Добавьте сливки и проварите на медленном огне несколько минут, чтобы соединились вкусы.

