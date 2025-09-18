Закуски на зиму лучше всего готовить из таких овощей, как кабачки, баклажаны, перец, помидоры. Из этого набора овощей получится очень вкусная аджика, а также рагу, соте на зиму.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, в меру острого лечо "Эсмеральда" из баклажанов, помидоров и перца на зиму.

Ингредиенты:

Баклажаны 1 кг

Болгарский перец 1 кг

Помидоры 2 кг

Чеснок 100 г

Растительное масло 200 мл

Сахар 100 г

Соль 1 ст.л.

Уксус 9% 70 мл

Способ приготовления:

1. Помидоры измельчить блендером или пропустить через мясорубку. Поставить на огонь и довести до кипения. Добавить масло, соль, сахар и проварить 15 минут.

2. Баклажаны нарезать кубиками, перец полосками, чеснок измельчить.

3. В томатную массу добавить баклажаны и перец. Варить 30-40 минут, периодически помешивая. В конце добавить чеснок и уксус, перемешать, проварить еще 5 минут. Разложить по стерилизованным банкам и закатать.

