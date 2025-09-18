Лечо из баклажанов, помидоров и перца "Эсмеральда" на зиму: рецепт пикантной закуски
Закуски на зиму лучше всего готовить из таких овощей, как кабачки, баклажаны, перец, помидоры. Из этого набора овощей получится очень вкусная аджика, а также рагу, соте на зиму.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, в меру острого лечо "Эсмеральда" из баклажанов, помидоров и перца на зиму.
Ингредиенты:
- Баклажаны 1 кг
- Болгарский перец 1 кг
- Помидоры 2 кг
- Чеснок 100 г
- Растительное масло 200 мл
- Сахар 100 г
- Соль 1 ст.л.
- Уксус 9% 70 мл
Способ приготовления:
1. Помидоры измельчить блендером или пропустить через мясорубку. Поставить на огонь и довести до кипения. Добавить масло, соль, сахар и проварить 15 минут.
2. Баклажаны нарезать кубиками, перец полосками, чеснок измельчить.
3. В томатную массу добавить баклажаны и перец. Варить 30-40 минут, периодически помешивая. В конце добавить чеснок и уксус, перемешать, проварить еще 5 минут. Разложить по стерилизованным банкам и закатать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: