Лечо из баклажанов, помидоров и перца "Эсмеральда" на зиму: рецепт пикантной закуски

Ирина Мельниченко
Рецепт закуски

Закуски на зиму лучше всего готовить из таких овощей, как кабачки, баклажаны, перец, помидоры. Из этого набора овощей получится очень вкусная аджика, а также рагу, соте на зиму.

Как вкусно приготовить баклажаны на зиму

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, в меру острого лечо "Эсмеральда" из баклажанов, помидоров и перца на зиму.

Закуска на зиму

Ингредиенты:

  • Баклажаны 1 кг
  • Болгарский перец 1 кг
  • Помидоры 2 кг
  • Чеснок 100 г
  • Растительное масло 200 мл
  • Сахар 100 г
  • Соль 1 ст.л.
  • Уксус 9% 70 мл

Способ приготовления:

1. Помидоры измельчить блендером или пропустить через мясорубку. Поставить на огонь и довести до кипения. Добавить масло, соль, сахар и проварить 15 минут.

Томатная смесь для приготовления закуски

2. Баклажаны нарезать кубиками, перец полосками, чеснок измельчить.

Баклажаны для блюда

3. В томатную массу добавить баклажаны и перец. Варить 30-40 минут, периодически помешивая. В конце добавить чеснок и уксус, перемешать, проварить еще 5 минут. Разложить по стерилизованным банкам и закатать.

Готовое лечо на зиму

