Спагетти с тыквой: как приготовить сезонное блюдо, которое будет смаковать как в ресторане

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Спагетти с тыквой: как приготовить сезонное блюдо, которое будет смаковать как в ресторане

Очень важно для поддержания здоровья употреблять сезонные фрукты и овощи. Благодаря этому можно получать те витамины и полезные элементы, которые нужны организму в данный момент. Так, например, осенью самым топовым продуктом является тыква. Она полезна и практически диетическая, а еще очень вкусная и придает любому блюду неповторимый цвет.

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Блогер с ником ket healing в Instagram представила необычный рецепт спагетти с добавлением тыквы. В результате у нее получилось невероятно вкусное блюдо, имеющее вид ресторанного.

Спагетти с тыквой: как приготовить сезонное блюдо, которое будет смаковать как в ресторане

Ингредиенты

  • Спагетти – 200 гр
  • Мягкий сыр или фета – 150 гр
  • Тыква очищенная – 400 гр
  • Томаты черри – 200 гр
  • Шпинат – 50 гр
  • Куркума – 1 ч.л.
  • Чеснок – 2 зуб
  • Соль
  • Перец
  • Сливки – 200 мл
  • Вода – 300 мл

Способ приготовления

1. Спагетти выкладываем в форму для запекания.

2. Сверху по центру выкладываем сыр.

Спагетти с тыквой: как приготовить сезонное блюдо, которое будет смаковать как в ресторане

3. Выкладываем по всей поверхности нарезанную кубиками тыкву.

4. Присыпаем листьями шпината, выкладываем томаты черри.

Спагетти с тыквой: как приготовить сезонное блюдо, которое будет смаковать как в ресторане

5. Присыпаем куркумой, солью и перцем. Заливаем сливками.

6. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.

Спагетти с тыквой: как приготовить сезонное блюдо, которое будет смаковать как в ресторане

7. Вынимаем блюдо, тщательно перемешиваем и подаем на стол.

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