Очень важно для поддержания здоровья употреблять сезонные фрукты и овощи. Благодаря этому можно получать те витамины и полезные элементы, которые нужны организму в данный момент. Так, например, осенью самым топовым продуктом является тыква. Она полезна и практически диетическая, а еще очень вкусная и придает любому блюду неповторимый цвет.

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Блогер с ником ket healing в Instagram представила необычный рецепт спагетти с добавлением тыквы. В результате у нее получилось невероятно вкусное блюдо, имеющее вид ресторанного.

Ингредиенты

Спагетти – 200 гр

Мягкий сыр или фета – 150 гр

Тыква очищенная – 400 гр

Томаты черри – 200 гр

Шпинат – 50 гр

Куркума – 1 ч.л.

Чеснок – 2 зуб

Соль

Перец

Сливки – 200 мл

Вода – 300 мл

Способ приготовления

1. Спагетти выкладываем в форму для запекания.

2. Сверху по центру выкладываем сыр.

3. Выкладываем по всей поверхности нарезанную кубиками тыкву.

4. Присыпаем листьями шпината, выкладываем томаты черри.

5. Присыпаем куркумой, солью и перцем. Заливаем сливками.

6. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.

7. Вынимаем блюдо, тщательно перемешиваем и подаем на стол.

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