Спагетти с тыквой: как приготовить сезонное блюдо, которое будет смаковать как в ресторане
Очень важно для поддержания здоровья употреблять сезонные фрукты и овощи. Благодаря этому можно получать те витамины и полезные элементы, которые нужны организму в данный момент. Так, например, осенью самым топовым продуктом является тыква. Она полезна и практически диетическая, а еще очень вкусная и придает любому блюду неповторимый цвет.
Блогер с ником ket healing в Instagram представила необычный рецепт спагетти с добавлением тыквы. В результате у нее получилось невероятно вкусное блюдо, имеющее вид ресторанного.
Ингредиенты
- Спагетти – 200 гр
- Мягкий сыр или фета – 150 гр
- Тыква очищенная – 400 гр
- Томаты черри – 200 гр
- Шпинат – 50 гр
- Куркума – 1 ч.л.
- Чеснок – 2 зуб
- Соль
- Перец
- Сливки – 200 мл
- Вода – 300 мл
Способ приготовления
1. Спагетти выкладываем в форму для запекания.
2. Сверху по центру выкладываем сыр.
3. Выкладываем по всей поверхности нарезанную кубиками тыкву.
4. Присыпаем листьями шпината, выкладываем томаты черри.
5. Присыпаем куркумой, солью и перцем. Заливаем сливками.
6. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.
7. Вынимаем блюдо, тщательно перемешиваем и подаем на стол.
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