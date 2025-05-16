Чтобы сэкономить время на приготовлении обеда, можно запечь голени в духовке сразу с булгуром. Так вы получите полноценное блюдо, сделав всего несколько простых манипуляций. Отличным дополнением будет свежий салат.

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Идея приготовления булгура с курицей в духовке на обед опубликована на странице нутрициолога Светланы Пилявской в Instagram. Крупа и мясо получатся очень сочными.

Ингредиенты:

булгур – 120 г

куриные голени – 6 шт.

лук – 40 г

морковь – 120 г

чеснок – 2 зубчика

соль, приправа к курице

сметана 15 % – 100 г

растительное масло – 5 г

Способ приготовления:

1. Голени выложить в миску.

2. Добавить 70 г сметаны, соль и специи.

3. Оставить на 15-30 минут, можно и на ночь.

4. Лук мелко нарезать, морковь натереть.

5. Обжарить на растительном масле.

6. Булгур промыть.

7. В форму для запекания выложить морковь с луком, булгур.

8. Посолить, поперчить, выложить голени.

9. Залить водой (воды по объему в 2-2,5 раза больше, чем булгура). Сверху выкладываем сметану из маринада, закрываем фольгой и на 40 минут в духовку на 180 градусов, затем открываем. Смазываем сметаной (30 г) и отправляем подрумяниться. Если немного воды осталось, она впитается по мере остывания булгура.

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