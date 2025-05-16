Сразу гарнир и мясо: как вкусно приготовить булгур с голенями в духовке на обед
Чтобы сэкономить время на приготовлении обеда, можно запечь голени в духовке сразу с булгуром. Так вы получите полноценное блюдо, сделав всего несколько простых манипуляций. Отличным дополнением будет свежий салат.
Идея приготовления булгура с курицей в духовке на обед опубликована на странице нутрициолога Светланы Пилявской в Instagram. Крупа и мясо получатся очень сочными.
Ингредиенты:
- булгур – 120 г
- куриные голени – 6 шт.
- лук – 40 г
- морковь – 120 г
- чеснок – 2 зубчика
- соль, приправа к курице
- сметана 15 % – 100 г
- растительное масло – 5 г
Способ приготовления:
1. Голени выложить в миску.
2. Добавить 70 г сметаны, соль и специи.
3. Оставить на 15-30 минут, можно и на ночь.
4. Лук мелко нарезать, морковь натереть.
5. Обжарить на растительном масле.
6. Булгур промыть.
7. В форму для запекания выложить морковь с луком, булгур.
8. Посолить, поперчить, выложить голени.
9. Залить водой (воды по объему в 2-2,5 раза больше, чем булгура). Сверху выкладываем сметану из маринада, закрываем фольгой и на 40 минут в духовку на 180 градусов, затем открываем. Смазываем сметаной (30 г) и отправляем подрумяниться. Если немного воды осталось, она впитается по мере остывания булгура.
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