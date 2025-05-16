Сразу гарнир и мясо: как вкусно приготовить булгур с голенями в духовке на обед

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Сразу гарнир и мясо: как вкусно приготовить булгур с голенями в духовке на обед

Чтобы сэкономить время на приготовлении обеда, можно запечь голени в духовке сразу с булгуром. Так вы получите полноценное блюдо, сделав всего несколько простых манипуляций. Отличным дополнением будет свежий салат.

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Идея приготовления булгура с курицей в духовке на обед опубликована на странице нутрициолога Светланы Пилявской в Instagram. Крупа и мясо получатся очень сочными.

Сразу гарнир и мясо: как вкусно приготовить булгур с голенями в духовке на обед

Ингредиенты:

  • булгур – 120 г
  • куриные голени – 6 шт.
  • лук – 40 г
  • морковь – 120 г
  • чеснок – 2 зубчика
  • соль, приправа к курице
  • сметана 15 % – 100 г
  • растительное масло – 5 г

Способ приготовления:

Сразу гарнир и мясо: как вкусно приготовить булгур с голенями в духовке на обед

1. Голени выложить в миску.

2. Добавить 70 г сметаны, соль и специи.

Сразу гарнир и мясо: как вкусно приготовить булгур с голенями в духовке на обед

3. Оставить на 15-30 минут, можно и на ночь.

4. Лук мелко нарезать, морковь натереть.

Сразу гарнир и мясо: как вкусно приготовить булгур с голенями в духовке на обед

5. Обжарить на растительном масле.

6. Булгур промыть.

Сразу гарнир и мясо: как вкусно приготовить булгур с голенями в духовке на обед

7. В форму для запекания выложить морковь с луком, булгур.

8. Посолить, поперчить, выложить голени.

Сразу гарнир и мясо: как вкусно приготовить булгур с голенями в духовке на обед

9. Залить водой (воды по объему в 2-2,5 раза больше, чем булгура). Сверху выкладываем сметану из маринада, закрываем фольгой и на 40 минут в духовку на 180 градусов, затем открываем. Смазываем сметаной (30 г) и отправляем подрумяниться. Если немного воды осталось, она впитается по мере остывания булгура.

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