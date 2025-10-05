Если хочется приготовить что-то легкое, яркое и одновременно праздничное, салат с курицей и апельсинами – отличный выбор. В нем сочетается нежное мясо, свежие овощи, сочные цитрусы и пикантная заправка. Такое блюдо не требует много времени, но всегда выглядит эффектно на столе. Благодаря балансировке вкусов – соленого, сладкого и кисловатого – этот салат нравится даже тем, кто не считает себя фанатом фруктов в блюдах.

Идея приготовления вкусного салата с курицей и аппельсинами опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

салатный микс (эскариол, фризе, радичио, маш) – 100 г

помидоры черри – 8-10 шт.

огурец свежий (без кожуры) – 1-2 шт.

сыр моцарелла – ½ шарика

апельсин – 2 шт. (1 для салата, половина второго — для маринада)

Ингредиенты для маринада:

соевый соус – 2 ст.л.

сок апельсина – из половины плода

паприка, сухой чеснок – по вкусу

Ингредиенты для заправки:

оливковое масло – 2 ст.л.

соевый соус – 1 ст.л.

лимонный сок – 1 ч.л.

мед – 1 ч.л.

французская горчица – 1 ч.л.

Дополнительные ингредиенты:

соус терияки – для подачи

мука – для обжарки

Способ приготовления:

1. Куриное филе обсушите, разрежьте вдоль пополам и замаринуйте в соевом соусе, специях и апельсиновом соке. Оставьте на 10 минут, чтобы мясо стало ароматным и нежным.

2. Подготовьте овощи: черри разрежьте пополам, огурец и сыр нарежьте кубиками, апельсин очистите от пленок и поделите на кусочки.

3. Для заправки смешайте оливковое масло, соевый соус, лимонный сок, мед и горчицу – получите ароматный соус с приятной кислинкой.

4. Замаринованное филе обваляйте в муке и обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Мясо должно остаться сочным внутри.

5. На большую тарелку выложите салатный микс, добавьте овощи, сыр и апельсин.

6. Полейте заправкой.

7. Готовую курицу нарежьте полосками, выложите сверху и слегка полейте соусом терияки.

