Станет изюминкой праздничного стола: какой вкусный салат приготовить с курицей и апельсинами
Если хочется приготовить что-то легкое, яркое и одновременно праздничное, салат с курицей и апельсинами – отличный выбор. В нем сочетается нежное мясо, свежие овощи, сочные цитрусы и пикантная заправка. Такое блюдо не требует много времени, но всегда выглядит эффектно на столе. Благодаря балансировке вкусов – соленого, сладкого и кисловатого – этот салат нравится даже тем, кто не считает себя фанатом фруктов в блюдах.
Идея приготовления вкусного салата с курицей и аппельсинами опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- салатный микс (эскариол, фризе, радичио, маш) – 100 г
- помидоры черри – 8-10 шт.
- огурец свежий (без кожуры) – 1-2 шт.
- сыр моцарелла – ½ шарика
- апельсин – 2 шт. (1 для салата, половина второго — для маринада)
Ингредиенты для маринада:
- соевый соус – 2 ст.л.
- сок апельсина – из половины плода
- паприка, сухой чеснок – по вкусу
Ингредиенты для заправки:
- оливковое масло – 2 ст.л.
- соевый соус – 1 ст.л.
- лимонный сок – 1 ч.л.
- мед – 1 ч.л.
- французская горчица – 1 ч.л.
Дополнительные ингредиенты:
- соус терияки – для подачи
- мука – для обжарки
Способ приготовления:
1. Куриное филе обсушите, разрежьте вдоль пополам и замаринуйте в соевом соусе, специях и апельсиновом соке. Оставьте на 10 минут, чтобы мясо стало ароматным и нежным.
2. Подготовьте овощи: черри разрежьте пополам, огурец и сыр нарежьте кубиками, апельсин очистите от пленок и поделите на кусочки.
3. Для заправки смешайте оливковое масло, соевый соус, лимонный сок, мед и горчицу – получите ароматный соус с приятной кислинкой.
4. Замаринованное филе обваляйте в муке и обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Мясо должно остаться сочным внутри.
5. На большую тарелку выложите салатный микс, добавьте овощи, сыр и апельсин.
6. Полейте заправкой.
7. Готовую курицу нарежьте полосками, выложите сверху и слегка полейте соусом терияки.
