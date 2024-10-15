Стоит ли замораживать фрукты и овощи: рассказываем, сохранятся ли витамины
Летом хозяйки пытаются заморозить как можно больше фруктов и овощей. Благодаря этому зимой вся семья сможет наслаждаться вкусными блюдами и существенно экономить на приобретении несезонных продуктов.
Но есть ли от этого хоть какая-то польза? Сохраняются ли витамины во фруктах и овощах после их заморозки? Ответы на все эти вопросы искал Mirror.
Добросовестные производители овощей и фруктов пытаются заморозить их сразу после срыва. Это позволяет сохранить как можно больше питательных веществ и витаминов. Если поставщики и продавцы также окажутся борцами за качественные продукты и будут соблюдать все технологии хранения, витамины никуда не исчезнут.
Кроме этого, есть определенные виды продуктов, которые в любом случае будут иметь свою питательную пользу, даже если они заморожены.
Брокколи
Замораживание брокколи вскоре после сбора помогает зафиксировать необходимые витамины и антиоксиданты, сохраняя их подольше. Также она содержит витамины, которые важны для пищеварения и работы мозга.
Горох
Замороженный горох обычно сохраняет большинство своих питательных веществ, особенно витамин С, поскольку его замораживают вскоре после уборки.
Шпинат
В отличие от свежего шпината, быстро теряющего питательные вещества, замороженный шпинат сохраняет свою пищевую ценность в течение месяцев.
Черника
Замороженная черника может сохранять высокий уровень антиоксидантов, таких как антоцианы, гораздо дольше свежих ягод, лежащих в холодильнике.
Кукуруза
Как и горох, замороженная сахарная кукуруза перерабатывается на пике, сохраняя свою природную сладость и уровень питательных веществ. На самом деле, замороженная кукуруза содержит больше витамина С, чем свежая кукуруза.
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