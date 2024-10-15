Летом хозяйки пытаются заморозить как можно больше фруктов и овощей. Благодаря этому зимой вся семья сможет наслаждаться вкусными блюдами и существенно экономить на приобретении несезонных продуктов.

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Но есть ли от этого хоть какая-то польза? Сохраняются ли витамины во фруктах и овощах после их заморозки? Ответы на все эти вопросы искал Mirror.

Добросовестные производители овощей и фруктов пытаются заморозить их сразу после срыва. Это позволяет сохранить как можно больше питательных веществ и витаминов. Если поставщики и продавцы также окажутся борцами за качественные продукты и будут соблюдать все технологии хранения, витамины никуда не исчезнут.

Кроме этого, есть определенные виды продуктов, которые в любом случае будут иметь свою питательную пользу, даже если они заморожены.

Брокколи

Замораживание брокколи вскоре после сбора помогает зафиксировать необходимые витамины и антиоксиданты, сохраняя их подольше. Также она содержит витамины, которые важны для пищеварения и работы мозга.

Горох

Замороженный горох обычно сохраняет большинство своих питательных веществ, особенно витамин С, поскольку его замораживают вскоре после уборки.

Шпинат

В отличие от свежего шпината, быстро теряющего питательные вещества, замороженный шпинат сохраняет свою пищевую ценность в течение месяцев.

Черника

Замороженная черника может сохранять высокий уровень антиоксидантов, таких как антоцианы, гораздо дольше свежих ягод, лежащих в холодильнике.

Кукуруза

Как и горох, замороженная сахарная кукуруза перерабатывается на пике, сохраняя свою природную сладость и уровень питательных веществ. На самом деле, замороженная кукуруза содержит больше витамина С, чем свежая кукуруза.

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