Квашеная капуста легко превращается в полноценное блюдо, если добавить к ней несколько простых ингредиентов. Такой салат готовят без лишних усилий, из доступных продуктов, а вкус получается насыщенным и домашним. Он хорошо подходит и к ужину, и к постному меню, и в качестве дополнения к мясным блюдам.

Идея приготовления салата силос из квшеной капусты опубликована на канале Украинская Кухня Лучшие Традиции в YouTube.

Секрет блюда – в сочетании квашеной капусты с отварным картофелем, луком и чесноком. Салат получается питательным, ароматным и не требует сложных заправок или дополнительных специй. Именно поэтому этот вариант часто появляется на домашнем столе зимой.

Ингредиенты:

картофель – 3-4 шт. (отваренные в мундирах)

лук репчатый – 2 шт.

чеснок – 1-2 зубчика

квашеная капуста – 300 г

масло растительное – по вкусу

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель отварите до готовности, дайте ему остыть и очистите от кожуры.

2. Нарежьте небольшими кубиками. Лук нашинкуйте полукольцами, а чеснок мелко порубите ножом.

3. В глубокой миске соедините квашеную капусту, картофель, лук и чеснок.

4. Добавьте соль и перец по вкусу, полейте растительным маслом и тщательно перемешайте.

5. По желанию салат можно немного настоять, чтобы вкусы лучше соединились.

6. Такой салат из квашеной капусты получается простым, но очень удачным. Он хорошо подходит как самостоятельное блюдо или как гарнир и не требует никаких сложных кулинарных навыков.

