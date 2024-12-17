Сумской калач с маком на Рождество: старинный рецепт вкусной традиционной выпечки

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
2 минуты
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Сумской калач с маком на Рождество: старинный рецепт вкусной традиционной выпечки

На Рождество принято готовить разнообразную выпечку. Например на Сумщине выпекают калач с маком, который очень вкусный и служит прекрасным украшением праздничного стола.

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Как приготовить Сумской калач по старинному рецепту, в Instagram рассказала фудблогер с ником vitala foodblog. В качестве начинки используется мак, орехи и повидло, что делает выпечку еще вкуснее.

Сумской калач с маком на Рождество: старинный рецепт вкусной традиционной выпечки

Ингредиенты

  • Молоко – 300 мл
  • Мед или сахар – 100 гр
  • Дрожжи – 40 гр
  • Яйцо – 1 шт
  • Соль – щепотка
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Сливочное масло – 60 гр
  • Масло – 20 мл
  • Мука – 600-650 гр

Ингредиенты для ореховой начинки

  • Орехи – 150 гр
  • Белок – 1 шт
  • Сахар или мед

Ингредиенты для начинки из повидла

  • Повидло – 200 гр
  • Крахмал – 2 ст.л.

Ингредиенты для маковой начинки

  • Маковая начинка готова
  • Цедра лимона

Дополнительные ингредиенты

  • Яйцо – 1 шт
  • Мак – для присыпки

Способ приготовления

1. В теплое молоко добавить дрожжи, мед, соль и немного муки от общей массы. Оставить опару на 10 мин.

2. В муку добавить опару, яйцо, растопленное охлажденное масло, ванильный сахар. Замесить мягкое тесто. Дать подойти в тепле в течение 40 мин.

Сумской калач с маком на Рождество: старинный рецепт вкусной традиционной выпечки

3. Разделить тесто на 3 части, в каждую завернуть начинку, сплести косу, завернуть в калач.

4. Переложить в круглую форму, застеленную пергаментом, смазанную маслом, в середину поставить стакан. Дать подойти.

Сумской калач с маком на Рождество: старинный рецепт вкусной традиционной выпечки

5. Смазать яйцом с молоком, посыпать маком.

6. Печь первые 10 мин при 190, убавить на 170 и печь час, убавить до 160 и еще 10-15 мин.

Сумской калач с маком на Рождество: старинный рецепт вкусной традиционной выпечки

7. Можно дополнительно окропить сахарным сиропом для блеска.

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