Сумской калач с маком на Рождество: старинный рецепт вкусной традиционной выпечки
На Рождество принято готовить разнообразную выпечку. Например на Сумщине выпекают калач с маком, который очень вкусный и служит прекрасным украшением праздничного стола.
Как приготовить Сумской калач по старинному рецепту, в Instagram рассказала фудблогер с ником vitala foodblog. В качестве начинки используется мак, орехи и повидло, что делает выпечку еще вкуснее.
Ингредиенты
- Молоко – 300 мл
- Мед или сахар – 100 гр
- Дрожжи – 40 гр
- Яйцо – 1 шт
- Соль – щепотка
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Сливочное масло – 60 гр
- Масло – 20 мл
- Мука – 600-650 гр
Ингредиенты для ореховой начинки
- Орехи – 150 гр
- Белок – 1 шт
- Сахар или мед
Ингредиенты для начинки из повидла
- Повидло – 200 гр
- Крахмал – 2 ст.л.
Ингредиенты для маковой начинки
- Маковая начинка готова
- Цедра лимона
Дополнительные ингредиенты
- Яйцо – 1 шт
- Мак – для присыпки
Способ приготовления
1. В теплое молоко добавить дрожжи, мед, соль и немного муки от общей массы. Оставить опару на 10 мин.
2. В муку добавить опару, яйцо, растопленное охлажденное масло, ванильный сахар. Замесить мягкое тесто. Дать подойти в тепле в течение 40 мин.
3. Разделить тесто на 3 части, в каждую завернуть начинку, сплести косу, завернуть в калач.
4. Переложить в круглую форму, застеленную пергаментом, смазанную маслом, в середину поставить стакан. Дать подойти.
5. Смазать яйцом с молоком, посыпать маком.
6. Печь первые 10 мин при 190, убавить на 170 и печь час, убавить до 160 и еще 10-15 мин.
7. Можно дополнительно окропить сахарным сиропом для блеска.
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