Суперполезные белковые блины из чечевицы для перекуса: простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блинов

Чечевица – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для каш, а также блинов. Стоит отметить, что в ней очень много витаминов. 

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Что приготовить из чечевицы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда для перекуса – блины из чечевицы, с вкусной начинкой. 

Блины из чечевицы

Ингредиенты: 

  • 200 г сухой чечевицы
  • 150 мл воды

Для начинки:

  • то, что вы любите, может быт сливочный сыр, зелень, огурец и рыба

Способ приготовления: 

1. Чечевицу залейте водой и оставляем на 4 часа/ночь. Воду после сливаем, чечевицу промываем, заливаем 150 мл воды и взбиваем блендером. 

Тесто для блинов

2. Разогреваем сковороду и половником выливаем чечевичное тесто, разравниваем и жарим с двух сторон до золотистости. 

Сколько жарить блины

3. Блины охлаждаем и едим с любимой начинкой!

Готовое блюдо

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