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Суперполезные белковые блины из чечевицы для перекуса: простой рецепт
Чечевица – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для каш, а также блинов. Стоит отметить, что в ней очень много витаминов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда для перекуса – блины из чечевицы, с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- 200 г сухой чечевицы
- 150 мл воды
Для начинки:
- то, что вы любите, может быт сливочный сыр, зелень, огурец и рыба
Способ приготовления:
1. Чечевицу залейте водой и оставляем на 4 часа/ночь. Воду после сливаем, чечевицу промываем, заливаем 150 мл воды и взбиваем блендером.
2. Разогреваем сковороду и половником выливаем чечевичное тесто, разравниваем и жарим с двух сторон до золотистости.
3. Блины охлаждаем и едим с любимой начинкой!
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