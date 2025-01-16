Чечевица – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для каш, а также блинов. Стоит отметить, что в ней очень много витаминов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда для перекуса – блины из чечевицы, с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

200 г сухой чечевицы

150 мл воды

Для начинки:

то, что вы любите, может быт сливочный сыр, зелень, огурец и рыба

Способ приготовления:

1. Чечевицу залейте водой и оставляем на 4 часа/ночь. Воду после сливаем, чечевицу промываем, заливаем 150 мл воды и взбиваем блендером.

2. Разогреваем сковороду и половником выливаем чечевичное тесто, разравниваем и жарим с двух сторон до золотистости.

3. Блины охлаждаем и едим с любимой начинкой!

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