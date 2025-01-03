Закуска из свеклы

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Суши по-украински из свеклы и сельди: рецепт вкусной и полезной закуски
Сельдь и свекла – отличное сочетание продуктов, которые могут быть основой для "Шубы", а также закусок. Стоит отметить, что свеклу лучше всего запекать, а не варить, так она будет намного полезнее.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, бюджетной и при этом полезной закуски из картофеля, свеклы и сельди.
Ингредиенты:
- Сельдь
- Картофель отварной
- Морковь отварная
- Свекла отварная
- Майонез
- Зеленый лук
Способ приготовления:
1. Овощи запеките, свеклу порежьте слайсами, картофель и морковь натрите.
2. Выложите свеклу на пищевую пленку, сверху порезанную сельдь, морковь, картофель, лук, и сверните в рулет.
3. Положите в холодильник, после порежьте на кусочки!
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