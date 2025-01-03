Закуска из свеклы

Сельдь и свекла – отличное сочетание продуктов, которые могут быть основой для "Шубы", а также закусок. Стоит отметить, что свеклу лучше всего запекать, а не варить, так она будет намного полезнее.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, бюджетной и при этом полезной закуски из картофеля, свеклы и сельди.

Ингредиенты:

Сельдь

Картофель отварной

Морковь отварная

Свекла отварная

Майонез

Зеленый лук

Способ приготовления:

1. Овощи запеките, свеклу порежьте слайсами, картофель и морковь натрите.

2. Выложите свеклу на пищевую пленку, сверху порезанную сельдь, морковь, картофель, лук, и сверните в рулет.

3. Положите в холодильник, после порежьте на кусочки!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: