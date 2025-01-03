Суши по-украински из свеклы и сельди: рецепт вкусной и полезной закуски

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт закуски

Сельдь и свекла – отличное сочетание продуктов, которые могут быть основой для "Шубы", а также закусок. Стоит отметить, что свеклу лучше всего запекать, а не варить, так она будет намного полезнее. 

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Закуска из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, бюджетной и при этом полезной закуски из картофеля, свеклы и сельди. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • Сельдь
  • Картофель отварной
  • Морковь отварная
  • Свекла отварная
  • Майонез 
  • Зеленый лук

Способ приготовления: 

1. Овощи запеките, свеклу порежьте слайсами, картофель и морковь натрите.

Свекла для блюда

2. Выложите свеклу на пищевую пленку, сверху порезанную сельдь, морковь, картофель, лук, и сверните в рулет. 

Приготовление закуски

3. Положите в холодильник, после порежьте на кусочки!

Готовая закуска

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