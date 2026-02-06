Свекла по-корейски: как приготовить пикантную домашнюю закуску

Свекла по-корейски: как приготовить пикантную домашнюю закуску

Свекла по-корейски – отличное дополнение к вашим любимым блюдам или полноценная закуска. Есть можно можно уже через 3-4 часа Свекла получается в меру пряной и сочной.

Идея приготовления свеклы по-корейски опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

  • свекла (свежая) – 500 г.
  • сахар – 1.5–2 ст. л.
  • соль – 0.5 ч. л.
  • уксус (яблочный или 6%) – 2 ст.л.
  • масло растительное: 60 мл.
  • чеснок: 2–3 зубчика.
  • специи: 1 ч. л. молотого кориандра и 0.5 ч. л. черного перца.

Способ приготовления:

1. Сырую свеклу почистите и натрите на специальной терке для корейской моркови длинной соломкой.

2. Добавьте к свекле соль, сахар и уксус.

3. Хорошо перемешайте (можно слегка помять руками) и оставьте на 15-20 минут, чтобы овощ пустил сок.

4. Сделайте небольшое углубление в центре свеклы, выложите туда измельченный чеснок и все сухие специи.

5. Сильно разогрейте масло на сковороде (до появления легкого дымка, но не кипятите) и вылейте его прямо на чеснок со специями – это поможет ароматам раскрыться.

6. Тщательно перемешайте салат. Для наилучшего вкуса поставьте в холодный холодильник минимум на 3-4 часа (а лучше на ночь).

