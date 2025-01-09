Свекла по-корейски: рецепт очень вкусной и полезной закуски за 5 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Свекла по-корейски: рецепт очень вкусной и полезной закуски за 5 минут

Свекла в любом виде является одним из самых полезных и вкусных овощей. Готовить из свеклы можно как первые блюда, так и вкусные и полезные салаты, закуски и соусы.

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Свекольный салат

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной свеклы по-корейски, с уксусом, маслом и специями.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Свекла 500 г
  • Соль 1/2 ч.л
  • Сахар 1,5 ст.л
  • Кориандр 1 ч.л
  • Оцет 6% 2 ст.л (винный, яблочный, рисовый)
  • Чеснок 4 зуб.
  • Подсолнечное или кунжутное масло 60 мл (4 ст.л)

Способ приготовления:

1. Свеклу натираем на терку для корейской морковки, посыпаем солью и оставляем на 30-40 минут, выделенный сок не выливаем.

Свекла и специи

2. Добавляем все остальные специи и заливаем раскаленным маслом, хорошо перемешиваем и убираем в холодильник в герметичной посуде на 12 часов.

Масло для салата

В холодильнике можно храниться до 7 дней!

Готовое блюдо

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