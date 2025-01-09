Видео дня
Свекла по-корейски: рецепт очень вкусной и полезной закуски за 5 минут
Свекла в любом виде является одним из самых полезных и вкусных овощей. Готовить из свеклы можно как первые блюда, так и вкусные и полезные салаты, закуски и соусы.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной свеклы по-корейски, с уксусом, маслом и специями.
Ингредиенты:
- Свекла 500 г
- Соль 1/2 ч.л
- Сахар 1,5 ст.л
- Кориандр 1 ч.л
- Оцет 6% 2 ст.л (винный, яблочный, рисовый)
- Чеснок 4 зуб.
- Подсолнечное или кунжутное масло 60 мл (4 ст.л)
Способ приготовления:
1. Свеклу натираем на терку для корейской морковки, посыпаем солью и оставляем на 30-40 минут, выделенный сок не выливаем.
2. Добавляем все остальные специи и заливаем раскаленным маслом, хорошо перемешиваем и убираем в холодильник в герметичной посуде на 12 часов.
В холодильнике можно храниться до 7 дней!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: