Свекла в любом виде является одним из самых полезных и вкусных овощей. Готовить из свеклы можно как первые блюда, так и вкусные и полезные салаты, закуски и соусы.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной свеклы по-корейски, с уксусом, маслом и специями.

Ингредиенты:

Свекла 500 г

Соль 1/2 ч.л

Сахар 1,5 ст.л

Кориандр 1 ч.л

Оцет 6% 2 ст.л (винный, яблочный, рисовый)

Чеснок 4 зуб.

Подсолнечное или кунжутное масло 60 мл (4 ст.л)

Способ приготовления:

1. Свеклу натираем на терку для корейской морковки, посыпаем солью и оставляем на 30-40 минут, выделенный сок не выливаем.

2. Добавляем все остальные специи и заливаем раскаленным маслом, хорошо перемешиваем и убираем в холодильник в герметичной посуде на 12 часов.

В холодильнике можно храниться до 7 дней!

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