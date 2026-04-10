Сырная грудка, которую традиционно кладут в пасхальную корзину: как приготовить
Пасхальную корзину трудно представить без традиционных домашних блюд, среди которых особое место занимает сыырная грудка. Этот нежный и одновременно питательный продукт готовят во многих украинских семьях по проверенным рецептам. Он имеет мягкую текстуру, приятный сливочный вкус и прекрасно сочетается с другими праздничными блюдами. Сырная грудка не только вкусная, но и символическая часть пасхального стола.
Идея приготовления домашней творожной грудки на Пасху опубликована на странице фудблогера koly4ca zhanka в Instagram.
Ингредиенты:
- молоко – 1 л
- яйца – 10 шт.
- соль – 1,5 ч.л.
- сметана – 200 г
- сливочное масло – 70 г
- укроп – по вкусу
- сушеные травы – по вкусу
- паприка – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца слегка взбить вилкой до однородной консистенции.
2. В кастрюле соединить молоко, сливочное масло, сметану, соль и специи, поставить на небольшой огонь.
3. Когда масса станет теплой, постепенно влить яйца, постоянно помешивая.
4. Готовить примерно 10 минут, пока смесь не начнет разделяться на творог и сыворотку.
5. Дуршлаг застелить марлей, вылить массу и хорошо отцедить.
6. Завязать марлю и подвесить массу на ночь для полного стекания жидкости.
7. Утром достать сырную грудку, нарезать и подать к столу.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: