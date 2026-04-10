Пасхальную корзину трудно представить без традиционных домашних блюд, среди которых особое место занимает сыырная грудка. Этот нежный и одновременно питательный продукт готовят во многих украинских семьях по проверенным рецептам. Он имеет мягкую текстуру, приятный сливочный вкус и прекрасно сочетается с другими праздничными блюдами. Сырная грудка не только вкусная, но и символическая часть пасхального стола.

Идея приготовления домашней творожной грудки на Пасху опубликована на странице фудблогера koly4ca zhanka в Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 1 л

яйца – 10 шт.

соль – 1,5 ч.л.

сметана – 200 г

сливочное масло – 70 г

укроп – по вкусу

сушеные травы – по вкусу

паприка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца слегка взбить вилкой до однородной консистенции.

2. В кастрюле соединить молоко, сливочное масло, сметану, соль и специи, поставить на небольшой огонь.

3. Когда масса станет теплой, постепенно влить яйца, постоянно помешивая.

4. Готовить примерно 10 минут, пока смесь не начнет разделяться на творог и сыворотку.

5. Дуршлаг застелить марлей, вылить массу и хорошо отцедить.

6. Завязать марлю и подвесить массу на ночь для полного стекания жидкости.

7. Утром достать сырную грудку, нарезать и подать к столу.

