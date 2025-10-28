Сырники точно получатся удачными: с какой мукой лучше готовить

Екатерина Ягович
Сырники – это одно из самых любимых домашних блюд, которое готовят почти в каждой семье. Они вкусные, ароматные и подходят и на завтрак, и к чаю. Но часто бывает, что вместо нежных сырников получаются жесткие или слишком влажные изделия. Успех этого рецепта во многом зависит от выбора муки. Именно от нее зависит структура теста, плотность сырников и их вкус.

Идея приготовления идеальных домашних сырников с рисовой мукой опубликована на странице фудблогера olga servetnyk в Instagram.

Ингредиенты:

  • творог кисломолочный (домашний) – 1 кг.
  • яйца – 2 шт.
  • рисовая мука – 150-200 г
  • ванилин – по вкусу
  • щепотка соли
  • масло или топленое масло – для жарки

Способ приготовления:

1. В глубокой миске хорошо перемешайте творог с яйцами, солью и ванилином.

2. Добавьте рисовую муку и замесите мягкое, слегка липкое тесто. Рисовая мука – отличный выбор для этого блюда: она делает сырники нежными, не перегружает тесто и не дает изделиям распадаться во время жарки.

3. Руки слегка смочите водой, сформируйте шарики, а затем слегка прижмите их, придавая форму сырников.

4. Обжаривайте на среднем огне в растительном или топленом масле с обеих сторон до равномерной золотистой корочки.

5. Готовые сырники выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Подавать их лучше всего теплыми со сметаной, вареньем или медом.

