Сырные бездрожжевые синабоны к чаю: обязательно приготовьте их этой осенью
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Когда хочется домашней выпечки, не обязательно тратить несколько часов на дрожжевое тесто. Творожные синабоны готовятся гораздо проще, а после выпечки остаются мягкими и ароматными. Сочетание корицы, сахара и нежного крема хорошо подходит к чаю или кофе.
Идея приготовления пышных домашних синабонов опубликована на странице olena.foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- творог 5% – 180 г
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 30 г
- сливочное масло – 25 г
- мука – 150-165 г
- разрыхлитель – 5 г
- соль – щепотка
- ванильный сахар – по желанию
Для начинки:
- сливочное масло – 25 г
- сахар – 35 г
- корица – 1 ч.л. с горкой
Для крема
- крем-сыр – 70 г
- сахарная пудра – 20-25 г
Способ приготовления:
1. Сначала нужно приготовить основу для теста.
2. Творог смешать с яйцом, сахаром и щепоткой соли.
3. Добавить растопленное сливочное масло и перемешать до однородной консистенции.
4. Отдельно смешать 150 г муки с разрыхлителем. Добавить сухие ингредиенты к творожной массе и замесить мягкое тесто. Если оно сильно липнет к рукам, нужно постепенно подсыпать ещё 10–15 г муки. Не стоит добавлять всё количество сразу, чтобы тесто не стало слишком плотным.
5. Готовое тесто раскатать в прямоугольник размером примерно 25×30 см.
6. Поверхность смазать растопленным сливочным маслом, равномерно посыпать сахаром и корицей.
7. После этого тесто нужно плотно свернуть в рулет. Нарезать его на 7-8 примерно одинаковых частей.
8. Кусочки переложить в небольшую форму размером около 18×18 см или использовать круглую форму диаметром 18-20 см. Синабоны следует разместить близко друг к другу.
9. Выпекать булочки в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут. Ориентироваться нужно по появлению легкой золотистой корочки.
10. Пока синабоны выпекаются, можно приготовить крем. Для этого достаточно смешать крем-сыр с сахарной пудрой до однородной консистенции.
11. Готовые горячие булочки нужно немного остудить, после чего намазать сверху крем. Подавать творожные синабоны лучше всего теплыми к чаю или кофе.
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