Сырные бездрожжевые синабоны к чаю: обязательно приготовьте их этой осенью

Когда хочется домашней выпечки, не обязательно тратить несколько часов на дрожжевое тесто. Творожные синабоны готовятся гораздо проще, а после выпечки остаются мягкими и ароматными. Сочетание корицы, сахара и нежного крема хорошо подходит к чаю или кофе.

Идея приготовления пышных домашних синабонов опубликована на странице olena.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

творог 5% – 180 г

яйцо – 1 шт.

сахар – 30 г

сливочное масло – 25 г

мука – 150-165 г

разрыхлитель – 5 г

соль – щепотка

ванильный сахар – по желанию

Для начинки:

сливочное масло – 25 г

сахар – 35 г

корица – 1 ч.л. с горкой

Для крема

крем-сыр – 70 г

сахарная пудра – 20-25 г

Способ приготовления:

1. Сначала нужно приготовить основу для теста.

2. Творог смешать с яйцом, сахаром и щепоткой соли.

3. Добавить растопленное сливочное масло и перемешать до однородной консистенции.

4. Отдельно смешать 150 г муки с разрыхлителем. Добавить сухие ингредиенты к творожной массе и замесить мягкое тесто. Если оно сильно липнет к рукам, нужно постепенно подсыпать ещё 10–15 г муки. Не стоит добавлять всё количество сразу, чтобы тесто не стало слишком плотным.

5. Готовое тесто раскатать в прямоугольник размером примерно 25×30 см.

6. Поверхность смазать растопленным сливочным маслом, равномерно посыпать сахаром и корицей.

7. После этого тесто нужно плотно свернуть в рулет. Нарезать его на 7-8 примерно одинаковых частей.

8. Кусочки переложить в небольшую форму размером около 18×18 см или использовать круглую форму диаметром 18-20 см. Синабоны следует разместить близко друг к другу.

9. Выпекать булочки в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут. Ориентироваться нужно по появлению легкой золотистой корочки.

10. Пока синабоны выпекаются, можно приготовить крем. Для этого достаточно смешать крем-сыр с сахарной пудрой до однородной консистенции.

11. Готовые горячие булочки нужно немного остудить, после чего намазать сверху крем. Подавать творожные синабоны лучше всего теплыми к чаю или кофе.

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