Сырные булочки по рецепту бабушки на Сочельник: будут пышными и легкими, как пух
Булочки с маком, корицей, на творожном тесте – идеальное блюдо для Сочельника. Готовить их к тому же можно без лишних заморочек, просто смешав творог, муку, масло и яйца и вы получите идеальную основу для булочек.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных и легких, как пух сырных булочек, которые очень просто готовятся.
Ингредиенты на 12 булочек:
- 2 яйца
- 50 г сахара, ваниль
- 250 г кисломолочного творога
- 250 г муки
- 8 г разрыхлителя
- 20 г растопленного масла
- желток и ложка молока для смазки
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с маслом, добавьте сахар, ваниль, перемешайте. Добавьте творог, муку с разрыхлителем, хорошо перемешайте. Тесто соберите в шар.
2. Порежьте тесто на куски, после сделайте из каждого шарик, положите во внутрь шоколад, скатайте снова в шарик.
3. Выложите их на противень, сверху смажьте желтком с молоком. Выпекайте при 180 С 25 минут.
Готовые булочки присыпьте сахарной пудрой!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: