Сырные булочки по рецепту бабушки на Сочельник: будут пышными и легкими, как пух

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт булочек

Булочки с маком, корицей, на творожном тесте – идеальное блюдо для Сочельника. Готовить их к тому же можно без лишних заморочек, просто смешав творог, муку, масло и яйца и вы получите идеальную основу для булочек.

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Сырные булочки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных и легких, как пух сырных булочек, которые очень просто готовятся.

Рецепт булочек

Ингредиенты на 12 булочек:

  • 2 яйца
  • 50 г сахара, ваниль
  • 250 г кисломолочного творога
  • 250 г муки
  • 8 г разрыхлителя
  • 20 г растопленного масла
  • желток и ложка молока для смазки

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с маслом, добавьте сахар, ваниль, перемешайте. Добавьте творог, муку с разрыхлителем, хорошо перемешайте. Тесто соберите в шар.

Приготовление теста

2. Порежьте тесто на куски, после сделайте из каждого шарик, положите во внутрь шоколад, скатайте снова в шарик.

Булочки с шоколадом

3. Выложите их на противень, сверху смажьте желтком с молоком. Выпекайте при 180 С 25 минут.

Приготовление булочек

Готовые булочки присыпьте сахарной пудрой!

Готовые булочки

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