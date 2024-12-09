Булочки с маком, корицей, на творожном тесте – идеальное блюдо для Сочельника. Готовить их к тому же можно без лишних заморочек, просто смешав творог, муку, масло и яйца и вы получите идеальную основу для булочек.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных и легких, как пух сырных булочек, которые очень просто готовятся.

Ингредиенты на 12 булочек:

2 яйца

50 г сахара, ваниль

250 г кисломолочного творога

250 г муки

8 г разрыхлителя

20 г растопленного масла

желток и ложка молока для смазки

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с маслом, добавьте сахар, ваниль, перемешайте. Добавьте творог, муку с разрыхлителем, хорошо перемешайте. Тесто соберите в шар.

2. Порежьте тесто на куски, после сделайте из каждого шарик, положите во внутрь шоколад, скатайте снова в шарик.

3. Выложите их на противень, сверху смажьте желтком с молоком. Выпекайте при 180 С 25 минут.

Готовые булочки присыпьте сахарной пудрой!

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