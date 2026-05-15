Если хочется приготовить что-то сытное, простое и одновременно очень домашнее, обратите внимание на сырный пирог из лаваша. Для такого блюда не нужно замешивать тесто или долго стоять у плиты. Пирог получается нежным внутри, с аппетитной творожной начинкой и румяной корочкой. Его удобно готовить как для семейного ужина, так и для перекуса в дорогу.

Идея приготовления сырного пирога из лаваша на ужин опубликована на странице известного украинского кулинара Татьяны Литвиновой (tanita litvinova) в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 600 г

творог 9 % – 400 г

сулугуни – 150 г

сметанный творог – 200 г

петрушка – по вкусу

кинза – по вкусу

укроп – по вкусу

зеленый лук – по вкусу

сливки 33% – 400 г

яйца – 5 шт.

соль – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Лаваш нарежьте кухонными ножницами или руками на небольшие кусочки.

2. В отдельной миске смешайте творог с натертыми твердыми сырами. Мелко нарежьте зелень и добавьте ее к творожной массе. Хорошо перемешайте начинку.

3. Для заливки соедините сливки, яйца и соль. Перемешайте венчиком до однородности.

4. Сковородку или форму застелите пергаментом. Выложите часть лаваша, сверху равномерно распределите половину сырной начинки. Далее снова добавьте слой лаваша, затем остаток сырной смеси и накройте оставшимся лавашем.

5. Залейте пирог сливочно-яичной массой и слегка прижмите руками, чтобы лаваш хорошо пропитался.

6. Накройте пирог пергаментом и крышкой. Готовьте на маленьком огне примерно 30 минут.

7. После этого аккуратно переверните пирог с помощью крышки и допекайте еще 10–15 минут до румяной корочки.

8. Готовый творожный пирог немного охладите, нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу. Блюдо одинаково вкусное как в теплом, так и в холодном виде.

