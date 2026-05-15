Сырный пирог из лаваша для сытного ужина: рецептом поделилась Татьяна Литвинова
Если хочется приготовить что-то сытное, простое и одновременно очень домашнее, обратите внимание на сырный пирог из лаваша. Для такого блюда не нужно замешивать тесто или долго стоять у плиты. Пирог получается нежным внутри, с аппетитной творожной начинкой и румяной корочкой. Его удобно готовить как для семейного ужина, так и для перекуса в дорогу.
Идея приготовления сырного пирога из лаваша на ужин опубликована на странице известного украинского кулинара Татьяны Литвиновой (tanita litvinova) в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 600 г
- творог 9 % – 400 г
- сулугуни – 150 г
- сметанный творог – 200 г
- петрушка – по вкусу
- кинза – по вкусу
- укроп – по вкусу
- зеленый лук – по вкусу
- сливки 33% – 400 г
- яйца – 5 шт.
- соль – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Лаваш нарежьте кухонными ножницами или руками на небольшие кусочки.
2. В отдельной миске смешайте творог с натертыми твердыми сырами. Мелко нарежьте зелень и добавьте ее к творожной массе. Хорошо перемешайте начинку.
3. Для заливки соедините сливки, яйца и соль. Перемешайте венчиком до однородности.
4. Сковородку или форму застелите пергаментом. Выложите часть лаваша, сверху равномерно распределите половину сырной начинки. Далее снова добавьте слой лаваша, затем остаток сырной смеси и накройте оставшимся лавашем.
5. Залейте пирог сливочно-яичной массой и слегка прижмите руками, чтобы лаваш хорошо пропитался.
6. Накройте пирог пергаментом и крышкой. Готовьте на маленьком огне примерно 30 минут.
7. После этого аккуратно переверните пирог с помощью крышки и допекайте еще 10–15 минут до румяной корочки.
8. Готовый творожный пирог немного охладите, нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу. Блюдо одинаково вкусное как в теплом, так и в холодном виде.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: