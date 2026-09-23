Сырный пирог с сулугуни и моцареллой: простой рецепт из готового теста

Сырный пирог из готового теста можно приготовить без длительного замешивания и расстойки. Для начинки понадобятся сразу три вида сыра, сметана и немного чеснока. Слоено-дрожжевое тесто после выпечки становится румяным и хрустящим, а внутри остается много сочной творожной начинки. Такая выпечка подойдет для завтрака, перекуса или угощения к чаю.

Идея приготовления быстрого творожного пирога из слоеного теста опубликована на странице yana.easy.ua в Instagram.

Ингредиенты:

слоено-дрожжевое тесто – 500 г

сулугуни – 120 г

моцарелла – 120 г

творог – 150 г

сметана – 2 ст.л.

чеснок – 1 зубчик или сухой чеснок по вкусу

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

яичный желток – для смазывания

кунжут — для посыпки

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте творожную начинку. Сулугуни и моцареллу натрите на крупной терке. Добавьте творог и сметану, а затем положите измельченный свежий или сухой чеснок.

2. Перемешайте все ингредиенты до однородной массы. Попробуйте начинку и, при необходимости, добавьте немного соли и черного молотого перца. Если сулугуни достаточно соленый, дополнительно солить начинку может не понадобиться.

3. Слоеное дрожжевое тесто заранее разморозьте в соответствии с инструкцией на упаковке. Выложите его на рабочую поверхность и слегка раскатайте. Распределите творожную начинку по тесту, оставляя небольшой свободный край.

4. Сформируйте пирог по своему усмотрению, хорошо закрепив края, чтобы начинка не вытекала во время выпечки. Переложите заготовку на противень, застеленный пергаментом.

5. Смажьте поверхность пирога яичным желтком и посыпьте кунжутом. Поставьте в разогретую до 170–180 градусов духовку и выпекайте примерно 30 минут. Ориентируйтесь на внешний вид: тесто должно хорошо подрумяниться, а творожная начинка внутри прогреться.

6. Дайте готовому пирогу немного остыть, после чего нарежьте его на порционные кусочки и подавайте. Такой творожный пирог лучше всего есть теплым, когда начинка остается мягкой и тягучей.

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