Сырный суп с фаршем и зеленым горохом: легкое первое блюдо на каждый день
А вы когда-нибудь пробовали суп с фаршем? Если нет, то сейчас самое время попробовать это оригинальное и невероятно нежное первое блюдо.
Как приготовить сырный суп с фаршем, в Instagram рассказала фудблогер Татьяна Юшина. Как оказалось, в этом процессе нет ничего сложного, а зеленый горошек придает хороший аппетитный вид.
Ингредиенты
- Картофель – 2 шт
- Лук – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Горошек замороженный – 400 гр
- Фарш мясной – 300-400 гр
- Плавленый сырок – 150 гр или сливки 20% – 200 мл
- Зелень
- Масло
Способ приготовления
1. Лук и морковь нарезаем кубиком и обжариваем до мягкости в кастрюле с разогретым маслом.
2. Добавляем фарш и обжариваем с овощами до готовности. Во время приготовления фарш нужно разделять, чтобы не было больших комочков.
3. Добавляем 3 литра воды или бульона и нарезанный картофель.
4. Как только картофель будет готов – добавляем горошек и варим до его готовности.
5. Добавляем творожок или сливки, свежую зелень, соль и перец.
6. Перед подачей даем настояться в течение 15 минут.
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