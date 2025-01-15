Сырный суп с фаршем и зеленым горохом: легкое первое блюдо на каждый день

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Сырный суп с фаршем и зеленым горохом: легкое первое блюдо на каждый день

А вы когда-нибудь пробовали суп с фаршем? Если нет, то сейчас самое время попробовать это оригинальное и невероятно нежное первое блюдо.

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Как приготовить сырный суп с фаршем, в Instagram рассказала фудблогер Татьяна Юшина. Как оказалось, в этом процессе нет ничего сложного, а зеленый горошек придает хороший аппетитный вид.

Сырный суп с фаршем и зеленым горохом: легкое первое блюдо на каждый день

Ингредиенты

  • Картофель – 2 шт
  • Лук – 1 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Горошек замороженный – 400 гр
  • Фарш мясной – 300-400 гр
  • Плавленый сырок – 150 гр или сливки 20% – 200 мл
  • Зелень
  • Масло

Способ приготовления

1. Лук и морковь нарезаем кубиком и обжариваем до мягкости в кастрюле с разогретым маслом.

Сырный суп с фаршем и зеленым горохом: легкое первое блюдо на каждый день

2. Добавляем фарш и обжариваем с овощами до готовности. Во время приготовления фарш нужно разделять, чтобы не было больших комочков.

3. Добавляем 3 литра воды или бульона и нарезанный картофель.

4. Как только картофель будет готов – добавляем горошек и варим до его готовности.

Сырный суп с фаршем и зеленым горохом: легкое первое блюдо на каждый день

5. Добавляем творожок или сливки, свежую зелень, соль и перец.

6. Перед подачей даем настояться в течение 15 минут.

Сырный суп с фаршем и зеленым горохом: легкое первое блюдо на каждый день

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