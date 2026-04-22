Сырный суп с фрикадельками для обеда: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
927
Сырный суп с фрикадельками – простое и сытное блюдо для домашнего обеда. Он получается нежным, ароматным и достаточно питательным. Такой суп легко приготовить из доступных продуктов. Сочетание овощей, мяса и плавленого сыра делает его особенно вкусным. Рецепт подойдет для ежедневного меню всей семьи.

Идея приготовления вкусного сырного супа с фрикадельками опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.

Ингредиенты:

  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • грибы – 10-12 шт.
  • картофель – 6-7 шт.
  • вода – 3–4 л.
  • плавленые сырки – 200 г
  • масло – для жарки
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • овощная приправа – по вкусу
  • зелень – по вкусу

Для фрикаделек:

  • фарш – 300 г
  • панировочные сухари – 2 ст.л.
  • лук – 1/2 шт.
  • паприка – по вкусу
  • приправа к мясу – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Очистите лук, морковь, грибы и картофель. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на терке, грибы нарежьте ломтиками, а картофель – кубиками.

2. В кастрюлю с толстым дном налейте немного масла и обжарьте лук до мягкости.

3. Добавьте морковь и тушите еще несколько минут. После этого добавьте грибы и готовьте до испарения лишней влаги.

4. К овощам добавьте нарезанный картофель, залейте водой и варите до почти готового картофеля.

5. Тем временем приготовьте фрикадельки. В миске смешайте фарш, панировочные сухари, натертую половину лука, паприку, приправы, соль и перец. Хорошо перемешайте и сформируйте небольшие шарики.

6. Когда картофель будет почти готов, добавьте фрикадельки в суп.

7. Варите несколько минут, после чего добавьте плавленые сырки. Их можно нарезать кусочками или натереть на терке, чтобы они быстрее растворились.

