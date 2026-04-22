Сырный суп с фрикадельками для обеда: делимся простым рецептом
Сырный суп с фрикадельками – простое и сытное блюдо для домашнего обеда. Он получается нежным, ароматным и достаточно питательным. Такой суп легко приготовить из доступных продуктов. Сочетание овощей, мяса и плавленого сыра делает его особенно вкусным. Рецепт подойдет для ежедневного меню всей семьи.
Идея приготовления вкусного сырного супа с фрикадельками опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.
Ингредиенты:
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- грибы – 10-12 шт.
- картофель – 6-7 шт.
- вода – 3–4 л.
- плавленые сырки – 200 г
- масло – для жарки
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- овощная приправа – по вкусу
- зелень – по вкусу
Для фрикаделек:
- фарш – 300 г
- панировочные сухари – 2 ст.л.
- лук – 1/2 шт.
- паприка – по вкусу
- приправа к мясу – по вкусу
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Очистите лук, морковь, грибы и картофель. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на терке, грибы нарежьте ломтиками, а картофель – кубиками.
2. В кастрюлю с толстым дном налейте немного масла и обжарьте лук до мягкости.
3. Добавьте морковь и тушите еще несколько минут. После этого добавьте грибы и готовьте до испарения лишней влаги.
4. К овощам добавьте нарезанный картофель, залейте водой и варите до почти готового картофеля.
5. Тем временем приготовьте фрикадельки. В миске смешайте фарш, панировочные сухари, натертую половину лука, паприку, приправы, соль и перец. Хорошо перемешайте и сформируйте небольшие шарики.
6. Когда картофель будет почти готов, добавьте фрикадельки в суп.
7. Варите несколько минут, после чего добавьте плавленые сырки. Их можно нарезать кусочками или натереть на терке, чтобы они быстрее растворились.
