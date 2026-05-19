Сытная белковая запеканка с курицей: делимся рецептом на любой случай
Белковая запеканка с курицей – это простое блюдо, которое прекрасно подходит для сытного обеда или ужина. Для приготовления понадобятся доступные продукты и минимум времени на подготовку. Благодаря сочетанию нежного мяса, творога и овощей запеканка получается сочной и очень нежной. А запеченная сырная корочка делает блюдо еще более аппетитным.
Идея приготовления сытной белковой запеканки с курицей опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе или индейка – 350 г
- творог – 250 г
- помидоры – 1-2 шт.
- кукуруза – по вкусу
- яйца – 3 шт.
- твердый сыр – 100 г
- соль – по вкусу
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Для начала подготовьте все ингредиенты. Куриное филе или индейку нарежьте небольшими кубиками. Помидоры также измельчите кусочками среднего размера.
2. В глубокую миску выложите мясо, добавьте творог, кукурузу и яйца. Посолите, добавьте любимые специи и хорошо перемешайте до однородности.
3. Форму для запекания слегка смажьте маслом или застелите пергаментом. Переложите подготовленную массу в форму и равномерно распределите.
4. Сверху щедро посыпьте натертым твердым сыром. Именно он образует румяную и аппетитную корочку во время запекания.
5. Разогрейте духовку до 180 градусов. Запекайте блюдо примерно 35 минут до готовности мяса и золотистого цвета сверху.
6. Готовую запеканку немного охладите, после чего нарежьте порционными кусками и подавайте к столу. По желанию сверху можно добавить свежую зелень или легкий соус.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: