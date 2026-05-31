Сытная домашняя запеканка с куриным филе: как приготовить
Когда нужно быстро приготовить что-то питательное для всей семьи, на помощь приходят простые запеканки из доступных продуктов. Такое блюдо сочетает нежное куриное филе, сочные помидоры и тягучий сыр, а готовится без лишних хлопот. Все ингредиенты достаточно смешать и отправить в духовку. В результате получается сытная домашняя запеканка, которая прекрасно подходит как горячей, так и после остывания.
Идея приготовления сытной запеканки с куриным филе опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- молоко – 200 мл.
- мука – 100 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- куриное филе – 350 г
- моцарелла – 100 г
- помидоры – 150-200 г
- свежая зелень – 1 пучок
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками.
2. Добавьте соль и перец, перемешайте и оставьте на несколько минут.
3. В отдельной миске взбейте яйца с молоком и щепоткой соли.
4. Постепенно всыпьте муку и разрыхлитель, тщательно перемешайте до однородной консистенции без комочков.
5. Помидоры нарежьте небольшими кусочками, зелень мелко порубите.
6. Моцареллу натрите на крупной терке.
7. Добавьте к подготовленному тесту помидоры, зелень, куриное филе и сыр.
8. Хорошо перемешайте все компоненты. Форму для выпекания слегка смажьте маслом или застелите пергаментом.
9. Вылейте подготовленную массу и равномерно распределите ее по форме.
10. Выпекайте запеканку в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут, до появления аппетитной золотистой корочки.
11. Готовое блюдо оставьте на несколько минут после духовки, чтобы оно немного стабилизировалось, после чего подавайте к столу.
