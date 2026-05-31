Когда нужно быстро приготовить что-то питательное для всей семьи, на помощь приходят простые запеканки из доступных продуктов. Такое блюдо сочетает нежное куриное филе, сочные помидоры и тягучий сыр, а готовится без лишних хлопот. Все ингредиенты достаточно смешать и отправить в духовку. В результате получается сытная домашняя запеканка, которая прекрасно подходит как горячей, так и после остывания.

Идея приготовления сытной запеканки с куриным филе опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

молоко – 200 мл.

мука – 100 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

куриное филе – 350 г

моцарелла – 100 г

помидоры – 150-200 г

свежая зелень – 1 пучок

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками.

2. Добавьте соль и перец, перемешайте и оставьте на несколько минут.

3. В отдельной миске взбейте яйца с молоком и щепоткой соли.

4. Постепенно всыпьте муку и разрыхлитель, тщательно перемешайте до однородной консистенции без комочков.

5. Помидоры нарежьте небольшими кусочками, зелень мелко порубите.

6. Моцареллу натрите на крупной терке.

7. Добавьте к подготовленному тесту помидоры, зелень, куриное филе и сыр.

8. Хорошо перемешайте все компоненты. Форму для выпекания слегка смажьте маслом или застелите пергаментом.

9. Вылейте подготовленную массу и равномерно распределите ее по форме.

10. Выпекайте запеканку в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут, до появления аппетитной золотистой корочки.

11. Готовое блюдо оставьте на несколько минут после духовки, чтобы оно немного стабилизировалось, после чего подавайте к столу.

