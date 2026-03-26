Из куриного филе и овощей можно сделать полноценное сытное блюдо. Например, вкусную запеканку, которая идеально подойдет на любой прием пищи в течение дня.

Идея приготовления сытной запеканки с курицей и овощами опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

брокколи – 300 г

томаты черри – 150 г

замороженная кукуруза или другие овощи – 120 г

твердый сыр – 150 г

соль, перец, паприка, сушеный чеснок

Ингредиенты для заливки:

яйца – 3-4 шт (зависит от размера)

сметана 4 ст.л

чеснок 3 зуб

соль, перец

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать небольшим кубиком. Добавить соль и специи, перемешать.

2. Форму для запекания можно смазать маслом, выложить размороженные брокколи и кукурузу, нарезанные томаты, сверху выложить куриное филе.

3. Для заливки соединить все ингредиенты. Полить ею овощи с мясом.

4. Готовить в разогретой до 180°С духовке 40-45 минут (ориентируйтесь по своей духовке).

5. За 10 минут до готовности посыпать натертым сыром.

6. По желанию готовую запеканку посыпать зеленью.

