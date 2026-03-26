Сытная домашняя запеканка с курицей и овощами: как приготовить
Из куриного филе и овощей можно сделать полноценное сытное блюдо. Например, вкусную запеканку, которая идеально подойдет на любой прием пищи в течение дня.
Идея приготовления сытной запеканки с курицей и овощами опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- брокколи – 300 г
- томаты черри – 150 г
- замороженная кукуруза или другие овощи – 120 г
- твердый сыр – 150 г
- соль, перец, паприка, сушеный чеснок
Ингредиенты для заливки:
- яйца – 3-4 шт (зависит от размера)
- сметана 4 ст.л
- чеснок 3 зуб
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать небольшим кубиком. Добавить соль и специи, перемешать.
2. Форму для запекания можно смазать маслом, выложить размороженные брокколи и кукурузу, нарезанные томаты, сверху выложить куриное филе.
3. Для заливки соединить все ингредиенты. Полить ею овощи с мясом.
4. Готовить в разогретой до 180°С духовке 40-45 минут (ориентируйтесь по своей духовке).
5. За 10 минут до готовности посыпать натертым сыром.
6. По желанию готовую запеканку посыпать зеленью.
