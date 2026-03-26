Сытная домашняя запеканка с курицей и овощами: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
585
Сытная домашняя запеканка с курицей и овощами: как приготовить

Из куриного филе и овощей можно сделать полноценное сытное блюдо. Например, вкусную запеканку, которая идеально подойдет на любой прием пищи в течение дня.

Идея приготовления сытной запеканки с курицей и овощами опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Сытная домашняя запеканка с курицей и овощами: как приготовить

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 г
  • брокколи – 300 г
  • томаты черри – 150 г
  • замороженная кукуруза или другие овощи – 120 г
  • твердый сыр – 150 г
  • соль, перец, паприка, сушеный чеснок

Ингредиенты для заливки:

  • яйца – 3-4 шт (зависит от размера)
  • сметана 4 ст.л
  • чеснок 3 зуб
  • соль, перец

Способ приготовления:

Сытная домашняя запеканка с курицей и овощами: как приготовить

1. Куриное филе нарезать небольшим кубиком. Добавить соль и специи, перемешать.

2. Форму для запекания можно смазать маслом, выложить размороженные брокколи и кукурузу, нарезанные томаты, сверху выложить куриное филе.

Сытная домашняя запеканка с курицей и овощами: как приготовить

3. Для заливки соединить все ингредиенты. Полить ею овощи с мясом.

Сытная домашняя запеканка с курицей и овощами: как приготовить

4. Готовить в разогретой до 180°С духовке 40-45 минут (ориентируйтесь по своей духовке).

Сытная домашняя запеканка с курицей и овощами: как приготовить

5. За 10 минут до готовности посыпать натертым сыром.

6. По желанию готовую запеканку посыпать зеленью.

Сытная домашняя запеканка с курицей и овощами: как приготовить

