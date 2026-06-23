Запеканка из кабачков с курицей уже давно стала одним из самых популярных летних блюд. В ней сочетаются нежные овощи, сочное куриное филе и аппетитная сырная корочка. Такой вариант отлично подходит для тех, кто ищет простое домашнее блюдо без сложных кулинарных процессов.

Идея приготовления сытной кабачковой запеканки на обед опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 800 г

кабачок – 350 г

помидоры – 100 г

твёрдый сыр – 70 г

яйца – 3 шт.

сметана – 3 ст.л.

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок помойте и нарежьте кружочками толщиной примерно 0,5 см.

2. Выложите кабачки на дно формы для запекания в один слой.

3. Посолите и поперчите овощи по вкусу.

4. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками или кубиками.

5. В большой миске смешайте яйца и сметану.

6. Добавьте натертый твердый сыр, куриное филе, соль и перец.

7. Хорошо перемешайте все ингредиенты до равномерного распределения.

8. Выложите полученную массу поверх кабачков и разровняйте.

9. Помидоры нарежьте кружочками или тонкими ломтиками и выложите сверху.

10. Поставьте форму в разогретую до 190 градусов духовку.

11. Запекайте примерно 35 минут до готовности курицы и появления легкой золотистой корочки.

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