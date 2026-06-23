Сытная кабачковая запеканка на обед: добавьте куриное филе, помидоры и много сыра

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,0 т.
Сытная кабачковая запеканка на обед: добавьте куриное филе, помидоры и много сыра
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Запеканка из кабачков с курицей уже давно стала одним из самых популярных летних блюд. В ней сочетаются нежные овощи, сочное куриное филе и аппетитная сырная корочка. Такой вариант отлично подходит для тех, кто ищет простое домашнее блюдо без сложных кулинарных процессов.

Идея приготовления сытной кабачковой запеканки на обед опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Сытная кабачковая запеканка на обед: добавьте куриное филе, помидоры и много сыра

Ингредиенты:

  • куриное филе – 800 г
  • кабачок – 350 г
  • помидоры – 100 г
  • твёрдый сыр – 70 г
  • яйца – 3 шт.
  • сметана – 3 ст.л.
  • соль – по вкусу
  • чёрный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Сытная кабачковая запеканка на обед: добавьте куриное филе, помидоры и много сыра

1. Кабачок помойте и нарежьте кружочками толщиной примерно 0,5 см.

2. Выложите кабачки на дно формы для запекания в один слой.

3. Посолите и поперчите овощи по вкусу.

Сытная кабачковая запеканка на обед: добавьте куриное филе, помидоры и много сыра

4. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками или кубиками.

5. В большой миске смешайте яйца и сметану.

Сытная кабачковая запеканка на обед: добавьте куриное филе, помидоры и много сыра

6. Добавьте натертый твердый сыр, куриное филе, соль и перец.

7. Хорошо перемешайте все ингредиенты до равномерного распределения.

8. Выложите полученную массу поверх кабачков и разровняйте.

Сытная кабачковая запеканка на обед: добавьте куриное филе, помидоры и много сыра

9. Помидоры нарежьте кружочками или тонкими ломтиками и выложите сверху.

10. Поставьте форму в разогретую до 190 градусов духовку.

Сытная кабачковая запеканка на обед: добавьте куриное филе, помидоры и много сыра

11. Запекайте примерно 35 минут до готовности курицы и появления легкой золотистой корочки.

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